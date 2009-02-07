«Бунт машин» на сцене БДТ

Ленинградский государственный Большой драматический театр имени М. Горького) - один из первых театров, созданных после Октябрьской революции. В то время, когда еще не сложилась современная советская драматургия, на сцене театра шли лучшие произведения мировой классики. Но травмы войн и революций, физические и душевные, требовали отражения в искусстве — и театральный экспрессионизм стал ответом на требование времени. Новые, острые формы, рваные ритмы, надломленные позы и актёрские голоса, звучащие непрерывным криком, — следствие реальных переживаний на ужасы, смерть и кровь. В период увлечения театральным экспрессионизмом и конструктивизмом на сцене БДТ были поставлены «Газ» Кайзера (1922), «Ужин шуток» Бенелли (1923), «Близнецы» Плавта (1923), а 14 апреля в Ленинграде на сцене Большого драматического театра состоялась премьера спектакля «Бунт машин» по одноименному произведению А. Н. Толстого (переделка пьесы К.Чапека R.U.R.). Поставил спектакль режиссер Константин Хохлов.

Художник Юрий Анненков подготовил экспрессивное динамическое оформление своего последнего театрального спектакля на родине - весной он выехал в Венецию, на художественную выставку; из этой поездки художник в Россию уже не вернулся, перебравшись в Париж.

Спустя несколько месяцев после премьеры спектакля, журнал «Новый зритель» (1924. № 27, 15 июля) сообщил своим читателям: «31 июня в Народном суде разбиралось дело о переделке А. Н . Толстым пьесы Карела Чапека «ВУР». Переводчик «ВУРа» Кролль передал в прошлом году А. Толстому перевод пьесы для проредактирования. Согласно договора, Толстой , в случае постановки «ВУР» в театре, должен был уплатить Кроллю половину авторского гонорара. Кролль полагает, что « Бунт машин » Толстого является переделкой его перевода, и требует от Толстого авторские. Суд, выслушав экспертов: Евгения Замятина, Корнея Чуковского, Павла Щеголева, в иске Кроллю отказал...