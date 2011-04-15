«Пер Гюнт». Премьера

анонс

22 февраля 2013 «Скользящая Люче». Возвращение 19 апреля 2010 года на сцене Центра-музея В.С.Высоцкого восстановление спектакля «Скользящая Люче»!

7 февраля 2009 "Васса Железнова". Премьера в БДТ "Васса Железнова" – одна из самых глубоких и сложных пьес М.Горького была создана в 1935 году в результате переработки одноименного произведения, написанного в 1910 году.

18 июня 2007 В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин Драматический театр им. К.С. Станиславского открывает новый сезон многолетним хитом - "Мужской род, единственное число" с Владмиром Кореневым в главной роли. Публика в очередной раз сможет повеселиться над похождениями пожилого трансвестита - полковника американской армии, который вдруг вспомнил, что когда-то был чьей-то мамой.