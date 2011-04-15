«Пер Гюнт». Премьера

15
и 16 апреля в Центре драматургии и режиссуры
на «Сцене на Беговой»
(Беговая, 5) - премьера нового спектакля по пьесе Генриха Ибсена «Пер Гюнт»
.
Перевод — А.
и П. Ганзен
.
Режиссер, сценограф, художник по костюмам – Наталья Сомова
.
У этого спектакля, премьера которого прошла в ЦДР
, — долгая предыстория, связанная с основателем Центра Алексеем Николаевичем Казанцевым
, который особенно любил эту пьесу Ибсена
. Он приступал к постановке «Пера Гюнта»*
несколько раз. Первый раз, будучи еще студентом режиссерского курса, который набрал Олег Ефремов
при Школе-Студии МХАТ
, где А.Н. Казанцев
поставил «Пера Гюнта»
в качестве дипломной работы и получил оценку «отлично». Потом Алексей Николаевич
репетировал того же «Пера Гюнта»
в Малом театре
, и даже легендарный Михаил Царев
был готов играть роль Пуговичника, но до выхода спектакля дело не дошло. Наконец, уже став худруком Центра драматургии и режиссуры
, Казанцев
снова обратился к этому тексту великого норвежского драматурга, но спектакль выпустить не успел, поскольку репетиции затянулись, а в 2007 году Алексея Николаевича
не стало.
Вдова драматурга, художник Наталья Сомова
решила завершить дело мужа и все-таки довести начатое дело. Это её первый режиссерский опыт.
Наталия Сомова
— известный современный русский художник. В настоящее время является главным художником и членом Художественного совета Центра драматургии и режиссуры
. В 1965 окончила Московское художественное училище им. 1905 года. В1971 окончила Художественный Институт имени В. И. Сурикова. Педагоги: Д. Жилинский
, В. Рындин
, М. Курилко
, М. Пожарская
. Член Союза Художников России.
Работает в разных направлениях, как авангардистских, так и традиционных. Поражает разнообразием идей и стилей, обладая при этом своей неповторимой манерой. Участница многочисленных выставок в России и за рубежом.
В спектакле были заняты актеры: Александр Сомов
, Елена Соловьева
, Ярославна Свирская
, Владимир Балашов
, Елена Шкурпело
, Анна Швол
, Алена Гирель
, Игорь Ларин
, Мария Орлова
, Игорь Бондаренко
, Ирина Язвинская
, Вера Сергачева
и другие.
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* Пьеса «Пер Гюнт» (Peer Gynt) написана основателем европейской новой драмы Генрихом Ибсеном (1828-1906) в 1867 году.
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