«Золотая Маска 2012». Лауреаты

анонс

15 ноября в ЦДиР состоится премьера спектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Георга Жжено.

7 февраля 2009

Юбилей "Царя Бориса"

В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис".