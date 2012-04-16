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«Золотая Маска 2012». Лауреаты

16 апреля
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16 апреля 2012
16 апреля на Исторической сцене Большого театра состоялась Церемония вручения Премий «Золотая Маска». Этот театральный Фестиваль прошел в Москве уже в 18-й раз, с 27 марта по 15 апреля 2012 года.
Саша Денисова и Алексей Юдников
Главной неожиданностью состоявшейся церемонии стал тот факт, что среди драматических спектаклей этого сезона, в основном, победили экспериментальные постановки: «Отморозки» Кирилла Серебренникова, «Зажги мой огонь» Юрия Муравицкого и Саши Денисовой, «Счастье» Андрея Могучего и другие.


Лауреаты Премии «Золотая Маска». Сезон 2010-2011 гг.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
Петр Фоменко
Эдуард Кочергин
Михаил Пахоменко

«За поддержку театрального искусства России»
Виктор Кресс (Губернатор Томской области)
Холдинг «Евроцемент груп»

«Лучший зарубежный спектакль, показанный в России в 2011 году»
(А)поллония (реж. Кшиштоф Варликовский)

Приз критики
Chroma (Большой театр, Москва)

Специальные премии Жюри музыкального театра
Видеть музыку (Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь)
Валентина Останькович, Филипп Виноградов (художники спектакля «Любовь к трем апельсинам», Детский музыкальный театр им. Н. Сац, Москва)
Ильгам Валиев (Принц - «Любовь к трём апельсинам», Театр оперы и балета, Екатеринбург)

Опера / Женская роль
Альбина Шагимуратова (Лючия - «Лючия ди Ламмермур», Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля, Казань)

Опера / Мужская роль
Уиллард Уайт (Боттом - «Сон в летнюю ночь», Мариинский театр, Санкт-Петербург)

Опера / Работа дирижера
Евгений Бражник («Сказки Гофмана», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Москва)

Опера / Работа режиссера
Георгий Исаакян («Любовь к трем апельсинам», Детский музыкальный театр им. Н. Сац)

Опера / Спектакль
Сказки Гофмана (Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко)

Работа художника по свету в музыкальном театре
Дамир Исмагилов («Золотой петушок», Большой театр)

Работа художника по костюмам в музыкальном театре
Жером Каплан («Утраченные иллюзии», Большой театр)

Работа художника в музыкальном театре
Зиновий Марголин («Мертвые души», Мариинский театр)

Работа композитора в музыкальном театре
Леонид Десятников («Утраченные иллюзии», Большой театр)

Балет–Современный танец / Женская роль
Анна Хамзина (Русалочка – «Русалочка», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко)

Балет–Современный танец / Мужская роль
Денис Савин (Солист – «Herman Schmerman», Большой театр)

Балет–Современный танец / Работа балетмейстера–хореографа
Мауро Бигонцетти («Cinque», Большой театр)

Балет / Работа дирижера
Феликс Коробов («Русалочка», Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко)

Современный танец / Спектакль
Punto Di Fuga (Компании «Диалог Данс», Кострома, и «Zerogrammi», Италия)

Балет / Спектакль
За вас приемлю смерть (Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко)

Куклы / Работа художника
Захар Давыдов («Удивительное путешествие кролика Эдварда», Театр кукол, Челябинск)

Куклы / Работа режиссера
Александр Борок («Удивительное путешествие кролика Эдварда», Театр кукол)

Куклы / Спектакль
Вероятно, чаепитие состоится (Театр-студия «Karlsson Haus», Санкт-Петербург)

Кирилл Серебренников
Конкурс «Эксперимент»
Зажги мой огонь (Театр.doc, Москва)

Специальные премии Жюри драматического театра
Спецприз Жюри драматического театра - спектакль «Враги: История любви», режиссер Евгений Арье.
Враги: История любви («Современник», Москва)
Мамаша Кураж и ее дети (Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина, Барнаул)

Драма / Работа художника по свету
Дамир Исмагилов («Враги: История любви», «Современник»)

Драма / Работа художника
Александр Шишкин («Счастье», Александринский театр, Санкт-Петербург)

Драма / Женская роль
Светлана Замараева (Елена Ивановна Кручинина - «Без вины виноватые», Театр юного зрителя, Екатеринбург)

Драма / Мужская роль
Евгений Миронов (Калигула – «Калигула», Театр Наций, Москва)

Драма / Работа режиссера
Юрий Бутусов («Чайка», «Сатирикон», Москва)

Драма / Спектакль малой формы
Отморозки («Седьмая студия», Москва)

Драма / Спектакль большой формы
Счастье (Александринский театр)

Макс Милиан
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персоны
Евгений АрьеЮрий БутусовЛеонид ДесятниковСветлана ЗамараеваЭдуард КочергинЕвгений МироновАндрей МогучийЮрий Муравицкий (II)Михаил ПахоменкоКирилл СеребренниковПётр ФоменкоЧулпан ХаматоваАлександр Шишкин (III)Алексей Юдников
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Юрий Бутусов
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