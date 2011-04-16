Нежная сила Ольги Белявской

16 апреля
исполнилось ровно 20 лет
, как актриса выходит на подмостки родного театра им.В.Ф.Комиссаржевской
. 30 лет назад Ольга Белявская
окончила Высшее Театральное училище им. Б. Щукина
при Государственном Академическом театре им.Е.Вахтангова
. Она работала в Малом драматическом театре Европы
, в Молодежном театре на Фонтанке, участвовала в создании театра на Неве.
Первая же роль актрисы в спектакле Ленинградского Малого драматического театра «Стеклянный зверинец» Г. Яновской
привлекала внимание театральной критики. Актриса работала со Львом Додиным
(«Татуированная роза»
, «Дом»
, «Братья и сестры»
), Ефимом Падве
(«Утиная охота»
, «Провинциальные анекдоты»
, «Звучала музыка в саду»
, «Крыша»
и пр.) и другими выдающимися режиссерами. Примерно в этот же период имя актрисы активно зазвучало в кино. Перейдя в Молодежный театр
, актриса с успехом сыграла роли своих современниц в пьесах «новой волны». В 1991 году актриса поступает в труппу театра им. В.Ф. Комиссаржевской
, где в ее репертуаре - самые разноплановые роли - от лирических до острохарактерных героинь.
Все, кто когда-либо работал или работает с Ольгой Белявской
, отмечают одно из самых (как ни парадоксально!) редких качеств современной актрисы – ее удивительную, магическую женственность, хрупкость, безграничное женское обаяние и душевную силу. В этой актрисе сочетаются изумительное чувство стиля, внутренняя гибкость и изящество, тонкое, «обертоновое звучание»
, ироническая манерность, психологическая глубина, интеллигентность и высокая степень таланта.
Одна из самых великолепных ее работ в родном театре – это образ Ольги в спектакле «Шесть блюд из одной курицы»
.
- Любимая моя роль Ольги Белявской, из недавних: в спектакле «Шесть блюд из одной курицы». «Серая мышка» - кажется, так характеризует её, от ревности, бывшая свекровь? - Да, казалось бы, вся из неярких, северных красок. Но... стоит ей войти - и на душе теплеет. Она словно излучает свет, «обыкновенная» такая Оля Иванова... даже плачущая, с красными глазами, с потёкшей тушью… Столько любви!.. Очень ёмкая, одухотворённо прожитая роль
(отзыв зрителя).
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