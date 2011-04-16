Нежная сила Ольги Белявской

анонс

13 февраля 2012 «Женщина из его прошлой жизни». Премьера 14 и 15 февраля в ЦДР состоится премьера нового спектакля - «Женщина из его прошлой жизни» Игоря Селина.

18 февраля 2013 Фрейд и его деревянные солдатики В начале июня впервые на российской сцене состоялась премьера комедии-минор "Фрейд и его деревянные солдатики"

11 января 2015 Авангардный подарок на 8 марта 8 марта в арт-центре «Пушкинская-10» / ГЭЗ-21 – премьерный показ спектакля Театральной Лаборатории Вадима Максимова «Философский камень».