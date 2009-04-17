«Время ночь»: Премьера

анонс

2 декабря 1986 Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями».

13 февраля 2012 «Гаврош» - фестиваль равных возможностей! С 18 по 27 сентября в Москве пройдёт фестиваль «Гаврош» – одно из самых ярких и социально-значимых театральных событий в 2009-м году.