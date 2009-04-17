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«Время ночь»: Премьера

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17 апреля 2009
Международная Ассоциация «Живая классика» представила на суд зрителей 17 и 30 апреля в арт-подвале «Бродячая собака» премьеру моноспектакля по роману Людмилы Петрушевской «Время ночь».
За годы работы в Александринском театре замечательная питерская актриса Ольга Гильванова сыграла более 30 ролей. Более всего она запомнилась по таким ролям, как Ольга в спектакле «Романсы с Обломовым», крепостная девка Ефросинья, любовница царевича Алексея в спектакле «Сказание о царе Петре и убиенном сыне его Алексее», Донья Эльвира в мольеровском «Дон Жуане». Значительной работой последних лет стал моноспектакль «Старые годы в селе Плодомасово» по Н. Лескову (реж. Г. Бызгу).
Свой новый моноспектакль «Время ночь» актриса готовила практически самостоятельно, прибегая к советам многих режиссеров. И готовила его больше двух лет, в течение которых первоначальный замысел претерпевал серьезные изменения, пока не вылился в ту форму, которую в апреле актриса готова вынести на строгий зрительский суд. Прозу Людмилы Петрушевской Гильванова впервые стала читать со сцены еще тогда, когда писательница была запрещена. «Мне хочется хоть как-то развеять миф о том, что Петрушевская — чернушница. Есть у многих людей такое мнение, и я с ними категорически не согласна. Мне кажется, что она неисправимый романтик и умеет видеть необыкновенные вещи в нашей обыденной жизни», — признается актриса, — «И знаете, что самое интересное? Ведь роман «Время ночь» это о творчестве на самом деле. Моя героиня Анна Андриановна спасается творчеством. Она все это время живет только благодаря тому, что пытается перевести свою жизнь на язык литературы».
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персоны
Ольга ГильвановаЛюдмила Петрушевская
театры
Александринский театр

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