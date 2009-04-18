«Золотая маска-2009». Лауреаты

анонс

18 февраля 2013

Театр «Город N» представляет спектакль «Замок Ф». Премьера!

«Я считаю «Замок..» такой предисторией, которую, например, Мегрэ должен был бы обязательно расшифровывать, если бы Агата Кристи написала бы такой роман»