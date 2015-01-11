Премьера спектакля «Суд» в МХАТе 2-ом

Тревожные события 1933 года в Германии нашли свое отражение в спектакле «Суд» МХАТа 2-го, премьера которого состоялась 18 апреля 1933 года.
В мае 1927 года прошло партийное совещание по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б),
на котором были определены актуальные современные темы, подлежащие воплощению на театральных подмостках: коллективизация, индустриальная революция, новый быт, интернационализм и т.п. Эта тематика была обязательной для всех советских театров.
Выполняя партийную резолюцию, в марте 1933 года МХАТ 2-ой приступает к репетиции спектакля по пьесе «Суд» В.Киршона о классовой борьбе немецких рабочих. Был задействован внушительный актерский состав: А.И.Чебан (Клаус Маурер), И.Н.Берсенев (Зольдтке), С.Г.Бирман (фрау Кетвиг), Н.М. Азарин (Карл), С.В. Попов (безработный Франц), М.А.Скрябина (Хильда).
«Драматург развивает политическую драму так, как, по имеющимся в Москве представлениям, она должна развиваться. Поразительно, как ему не помешало то, что он в Германии был бы должен увидеть: всё идет не по предвиденному. {} Тем временем происходящее в Германии стремительно расходится с её (пьесы) констатациями и прогнозами… поразителен промах драматурга» (И.Соловьева).
Выпускавшие спектакль А.И. Чебан и В.Н. Татаринов, с трудом преодолевая шаблонность и схематичность пьесы, работали быстро, выстраивая «тревожно-эмоциональную» концепцию спектакля и создавая неотступное ощущение надвигающейся угрозы. «Многое решалось присутствием Игнатия Новинского, с его чувством кризисного пространства.{} Черный цвет и сламывающаяся вертикаль были определяющими пунктами того, как играла Бирман… на сцене возникало гротескное существо, убитое горем неподдельным.{} Берсенев (Зольдтке) сохранял карикатурную узнаваемость персонажа: хитрые глаза, шляпа, не снятая в доме, щеточка усов, височки в бриолине… трость и толстая сигара… типичный грим социал-предателя.» (И.Соловьева).
Спектакль успеха не имел, критикой был встречен весьма сдержанно, хотя в печати и появилось несколько положительных рецензий; «Луначарский отозвался отрицательно, отрицательной была и статья в «Литературной газете» от 21 мая 1933 года» (И.Соловьева).
Эта статья явилась одной из причин, побудивших В.Киршона написать письмо
И.В.Сталину с жалобой на Оргкомитет и А.Фадеева. Надежды драматурга на заступничество руководства не оправдались, спектакль был снят с репертуара.
Последний (56-ой) спектакль был сыгран в Харькове 22 мая 1934 года.
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