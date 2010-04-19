«Скользящая Люче». Возвращение

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С 29 июня по 3 июля на сцене Московского дворца молодежи прошли премьерные показы легендарного бродвейского мюзикла «Вестсайдская история».

На пост художественного руководителя Государственного Театра Наций назначен известный артист Евгений Миронов. Соответствующий приказ подписал руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.

29 июля 1990

«Коварство и любовь» Шиллера в постановке Темура Чхеидзе в БДТ

В июле 1990 года в БДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» Ф.Шиллера в постановке Т.Чхеидзе.