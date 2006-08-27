«Комеди Франсез» выезжает в Москву

Литературная газета №39(3223), 1 апреля 1954 года

на второе апреля.

Труппа театра «Комеди Франсез» покинет Париж в начале апреля и выедет а Россию — в Москву, где она будет играть.Французские газеты различных политических направлений уделяют в эти дни большоевнимание предстоящей поездке театра «Комеди франсез» на гастроли я Москву и Ленинград. По общему признанию парижской прессы, эти гастроли должны послужить укреплению франко-советских культурных связей.Известный французский театральный деятель Анри Маньян пишет в газете «Комба»: «Очевидно, это только начало. Но сколь многообещающим является оно для установления постоянно поддерживаемого культурного обмена» Анри Маньян, не так давно посетивший Москву, делится с читателями газеты своими впечатлениями от московских театров, особенно подробно останавливаясь на спектаклях Художественного театра и давая км высокую оценку. ОН пишет: «Я хочу сказать, приводя в качестве примера жизненную силу Московского Художественного театра, в котором наиболее полно представлены традиции Станиславского, что артисты «Комеди Франсез» найдут в Москве и с кем говорить и, более, того, с кем обрести общий язык.В связи с предстоящим отъездом «Комеди франсез» в Москву газета «Юманите» поместила портреты двадцати пяти артистов театра, снабдив их обшей подписью «Посланники французского драматического искусства в СССР».Газета «Монд» пишет: «..Артисты «Комеди Франсез» будут, несомненно, счастливы завязать дружеские отношения, со своими русскими товарищами по искусству».Газеты сообщают о том, что реквизит театра уже отправлен из Парижа я Москву. Отъезд первой группы актеров намечается