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«Комеди Франсез» выезжает в Москву

2 апреля
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2 апреля 1954
Впервые театр «Комеди Франсез» приехал в Советский Союз в апреле 1954 года, а после еще пять раз побывал в Москве.
Литературная газета №39(3223), 1 апреля 1954 года
Труппа театра «Комеди Франсез» покинет Париж в начале апреля и выедет а Россию — в Москву, где она будет играть.
Французские газеты различных политических направлений уделяют в эти дни большое «Комеди Франсез» выезжает в Москвувнимание предстоящей поездке театра «Комеди франсез» на гастроли я Москву и Ленинград. По общему признанию парижской прессы, эти гастроли должны послужить укреплению франко-советских культурных связей.
Известный французский театральный деятель Анри Маньян пишет в газете «Комба»: «Очевидно, это только начало. Но сколь многообещающим является оно для установления постоянно поддерживаемого культурного обмена» Анри Маньян, не так давно посетивший Москву, делится с читателями газеты своими впечатлениями от московских театров, особенно подробно останавливаясь на спектаклях Художественного театра и давая км высокую оценку. ОН пишет: «Я хочу сказать, приводя в качестве примера жизненную силу Московского Художественного театра, в котором наиболее полно представлены традиции Станиславского, что артисты «Комеди Франсез» найдут в Москве и с кем говорить и, более, того, с кем обрести общий язык.
В связи с предстоящим отъездом «Комеди франсез» в Москву газета «Юманите» поместила портреты двадцати пяти артистов театра, снабдив их обшей подписью «Посланники французского драматического искусства в СССР».
Газета «Монд» пишет: «..Артисты «Комеди Франсез» будут, несомненно, счастливы завязать дружеские отношения, со своими русскими товарищами по искусству».
Газеты сообщают о том, что реквизит театра уже отправлен из Парижа я Москву. Отъезд первой группы актеров намечается на второе апреля. (Соб. миф. «Лит. газеты»).
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