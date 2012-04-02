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«Признание в любви»

2 апреля
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2 апреля 2012
Благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист», Государственный Театр Наций и Московский Международный Дом музыки провел благотворительный концерт «Признание в любви».
Официальный партнер концерта: «Часовой Дом Breguet»
«Признание в любви»
Благотворительный концерт «Признание в любви» - ежегодное мероприятие Фонда «Артист».
Те, кто любим и знаменит, вышли на сцену для того, чтобы выразить свою любовь и благодарность ветеранам, деятелям искусства, людям, на чьих работах мы росли и воспитывались.
Часовой Дом Breguet поддержал благотворительный концерт «Признание в любви» 2 апреля 2012 года. Сохраняя верность традициям, компания Breguet постоянно стремится поддерживать такие ценности, как Культура, Искусство и Благотворительность. На протяжении веков Дом Breguet связывают исключительные отношения с миром Музыки и Литературы.
Признание в любви звучит на языке музыки и поэзии потому, что именно он неизменно связывает и объединяет людей разных поколений. Выражая свою любовь и благодарность старшим коллегам, артисты говорят о том, как важно помнить, любить, помогать и дарить свое внимание нашим родителям, учителям, наставникам.

Участники концерта:
- Владимир Спиваков и Национальный Филармонический оркестр России
- Евгений Миронов, соучредитель Фонда «Артист», Народный артист России
- Алиса Фрейндлих, актриса театра БДТ, Народная артистка СССР
- Мария Миронова, соучредитель Фонда «Артист», актриса театра «Ленком», лауреат премии «Золотая маска»
- Константин Райкин, Народный артист РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон»
- Джульетта Галстян
- Игорь Верник, соучредитель Фонда «Артист», актер театра МХТ им. Чехова, телеведущий
- Ирина Гринёва, актриса театра и кино
- Юлия Пересильд, актриса театра и кино, обладатель премии «Хрустальная Турандот»
- Анатолий Белый, актер театра МХТ им. Чехова, лауреат премии «Чайка»
- Ирина Пегова, актриса театра МХТ им. Чехова, лауреат премии «Золотая маска»

В программе концерта прозвучали отрывки из произведений А. Пушкина «Борис Годунов», Б. Пастернака «Доктор Живаго», В. Маяковского «Облако в штанах», Ж.-Б. Мольера «Тартюф», Д. Самойлова «Скоморохи», поэзия А. Ахматовой.
Все вырученные средства направлены на медицинскую программу «Касса помощи SOS».

Программа концерта
1) Бизе. Вступление к опере «Кармен» (НФОР)
2) Блок «Кармен»: «Ты как отзвук забытого гимна...» (А. Белый, И. Гринева, М. Миронова, И. Верник, И. Пегова, Е. Миронов)
3) Бизе. «Кармен»: «Сегидилья» и «Цыганская песнь» (Джульетта Галстян, НФОР)
4) Маяковский «Люблю» (Анатолий Белый)
5) Прокофьев. Сюита № 1 из музыки балета «Ромео и Джульетта»: Смерть Тибальда (НФОР)
6) Пастернак. «Объяснение», «Осень», «Свидание» (Игорь Верник)
7) Шнитке. Адажио (НФОР)
8) Ахматова - Гумилев (Алиса Фрейндлих)
9) И.С. Бах. «Страсти по Матфею»: ария Erbarme Dich (Джульетта Галстян, Владимир Спиваков, НФОР)
10) Мандельштам. «Нежнее нежного…», «Я наравне с другими…», «Бессонница, Гомер, тугие паруса…» (Константин Райкин)
11) Рахманинов - Респиги. «Пять этюдов-картин»: «Море и чайки» (НФОР)
12) Лопе де Вега «Дурочка»: Монолог Лауренсио (Константин Райкин)
13) Мольер «Тартюф» (Мария Миронова, Леонид Ярмольник)
14) Шостакович. Сюита для эстрадного оркестра: Вальс (НФОР)
15) Пушкин «Борис Годунов» (Ирина Гринева, Евгений Миронов)
16) Прокофьев. Сюита № 2 из музыки балета «Ромео и Джульетта»: «Монтекки и Капулетти» (НФОР)
17) Пастернак. «Магдалина» 2 стиха, «Гефсиманский сад» (Ирина Пегова)
18) Илларион. «Песнь восхождения»: «На реках вавилонских» (НФОР)

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» учрежден в 2008 году народным артистом РФ Евгением Мироновым, заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой и продюсером Натальей Шагинян-Нидэм.
Миссия Фонда «Артист» – привлечь внимание общества к проблемам важных и наиболее незащищенных людей – стариков и детей-сирот-инвалидов. Отношение к старикам и детям является признаком цивилизованного общества.
Для выполнения своих целей Фонд «Артист» реализует благотворительные мероприятия и проекты, направленные на оказание адресной помощи ветеранам сцены и детям инвалидам, а также мероприятия по привлечению общественного внимания к проблемам.
«У нас в стране две огромные армии сирот: дети-сироты и старики-сироты. Одни брошены в детстве, другие в старости. Именно им сегодня труднее всех и именно им нужна особая поддержка».

Елена Носова
Куратор театральных проектов Государственного Театра Наций
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персоны
Василий АркановАнатолий БелыйИгорь ВерникИрина ГринёваВладимир МаяковскийЕвгений МироновМария Миронова (II)Ирина ПеговаЮлия ПересильдСергей ПрокофьевКонстантин РайкинСергей РахманиновДавид СамойловВладимир СпиваковАлиса ФрейндлихАльфред ШниткеДмитрий Шостакович
театры
"Сатирикон"БДТЛенкомМХТ им. А.ЧеховаТеатр Наций

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№ 2
russoturistooblikomorale   30.03.2012 - 11:03
это точно!на сайте ММДМ-Заказ билетов для данного концерта временно запрещен. читать далее>>
№ 1
Ну вообще (Москва)   30.03.2012 - 01:29
Фиг попадешь((( читать далее>>
Всего сообщений: 2
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