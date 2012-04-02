Благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист»
, Государственный Театр Наций
и Московский Международный Дом музыки
провел благотворительный концерт «Признание в любви»
.
Официальный партнер концерта: «Часовой Дом Breguet»
Благотворительный концерт «Признание в любви»
- ежегодное мероприятие Фонда «Артист»
.
Те, кто любим и знаменит, вышли на сцену для того, чтобы выразить свою любовь и благодарность ветеранам, деятелям искусства, людям, на чьих работах мы росли и воспитывались.
Часовой Дом Breguet
поддержал благотворительный концерт «Признание в любви» 2 апреля 2012 года
. Сохраняя верность традициям, компания Breguet
постоянно стремится поддерживать такие ценности, как Культура, Искусство и Благотворительность. На протяжении веков Дом Breguet
связывают исключительные отношения с миром Музыки и Литературы.
Признание в любви звучит на языке музыки и поэзии потому, что именно он неизменно связывает и объединяет людей разных поколений. Выражая свою любовь и благодарность старшим коллегам, артисты говорят о том, как важно помнить, любить, помогать и дарить свое внимание нашим родителям, учителям, наставникам.
Участники концерта:
- Владимир Спиваков
и Национальный Филармонический оркестр России
- Евгений Миронов
, соучредитель Фонда «Артист»
, Народный артист России
- Алиса Фрейндлих
, актриса театра БДТ
, Народная артистка СССР
- Мария Миронова
, соучредитель Фонда «Артист»
, актриса театра «Ленком»
, лауреат премии «Золотая маска»
- Константин Райкин
, Народный артист РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон»
- Джульетта Галстян
- Игорь Верник
, соучредитель Фонда «Артист»
, актер театра МХТ им. Чехова
, телеведущий
- Ирина Гринёва
, актриса театра и кино
- Юлия Пересильд
, актриса театра и кино, обладатель премии «Хрустальная Турандот»
- Анатолий Белый,
актер театра МХТ им. Чехова
, лауреат премии «Чайка»
- Ирина Пегова
, актриса театра МХТ им. Чехова
, лауреат премии «Золотая маска»
В программе концерта прозвучали отрывки из произведений А. Пушкина «Борис Годунов»
, Б. Пастернака «Доктор Живаго»
, В. Маяковского «Облако в штанах»
, Ж.-Б. Мольера «Тартюф»
, Д. Самойлова «Скоморохи»
, поэзия А. Ахматовой
.
Все вырученные средства направлены на медицинскую программу «Касса помощи SOS»
.
Программа концерта
1) Бизе
. Вступление к опере «Кармен»
(НФОР
)
2) Блок «Кармен»
: «Ты как отзвук забытого гимна...»
(А. Белый
, И. Гринева
, М. Миронова
, И. Верник
, И. Пегова
, Е. Миронов
)
3) Бизе
. «Кармен»
: «Сегидилья»
и «Цыганская песнь»
(Джульетта Галстян
, НФОР
)
4) Маяковский «Люблю»
(Анатолий Белый
)
5) Прокофьев
. Сюита № 1
из музыки балета «Ромео и Джульетта»
: Смерть Тибальда
(НФОР
)
6) Пастернак
. «Объяснение»
, «Осень»
, «Свидание»
(Игорь Верник
)
7) Шнитке
. Адажио
(НФОР
)
8) Ахматова
- Гумилев
(Алиса Фрейндлих
)
9) И.С. Бах
. «Страсти по Матфею»
: ария Erbarme Dich
(Джульетта Галстян
, Владимир Спиваков
, НФОР
)
10) Мандельштам
. «Нежнее нежного…»
, «Я наравне с другими…»
, «Бессонница, Гомер, тугие паруса…»
(Константин Райкин
)
11) Рахманинов
- Респиги
. «Пять этюдов-картин»
: «Море и чайки»
(НФОР
)
12) Лопе де Вега «Дурочка»
: Монолог Лауренсио (Константин Райкин
)
13) Мольер «Тартюф»
(Мария Миронова
, Леонид Ярмольник
)
14) Шостакович
. Сюита для эстрадного оркестра
: Вальс
(НФОР
)
15) Пушкин «Борис Годунов»
(Ирина Гринева
, Евгений Миронов
)
16) Прокофьев
. Сюита № 2
из музыки балета «Ромео и Джульетта»
: «Монтекки и Капулетти»
(НФОР
)
17) Пастернак
. «Магдалина»
2 стиха, «Гефсиманский сад»
(Ирина Пегова
)
18) Илларион
. «Песнь восхождения»
: «На реках вавилонских»
(НФОР
)
Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист»
учрежден в 2008 году народным артистом РФ Евгением Мироновым
, заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой
и продюсером Натальей Шагинян-Нидэм
.
Миссия Фонда «Артист»
– привлечь внимание общества к проблемам важных и наиболее незащищенных людей – стариков и детей-сирот-инвалидов. Отношение к старикам и детям является признаком цивилизованного общества.
Для выполнения своих целей Фонд «Артист»
реализует благотворительные мероприятия и проекты, направленные на оказание адресной помощи ветеранам сцены и детям инвалидам, а также мероприятия по привлечению общественного внимания к проблемам.
«У нас в стране две огромные армии сирот: дети-сироты и старики-сироты. Одни брошены в детстве, другие в старости. Именно им сегодня труднее всех и именно им нужна особая поддержка».
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