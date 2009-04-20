«Это только портрет любви…» — так называется вечер, посвящённый 85-летнему юбилею Булата Окуджавы
. Наша благодарность, признание в любви и слово памяти...
Имя Булата Окуджавы
для всех его почитателей прежде всего связано с его замечательными песнями, которые в советское время для многих людей были «глотком свободы». Но кроме песен в этот вечер прозвучит автобиографическая проза («Девушка моей мечты» - это рассказ о встрече с матерью после её возвращения из лагеря и 10-летней разлуки), отрывок из повести «Будь здоров школяр», стихи из хорошо известных сборников «Март великодушный»», «Арбатский дворик», «Бумажный солдатик», а также практически не известные широкой аудитории стихи, написанные в последние годы жизни Окуджавы
.
Петербург остался в долгу у поэта… Окуджава
любил этот город, здесь проходили его первые выступления, но одновременно с этим именно здесь он услышал из зала: «Пошлость!», а в ленинградском ТЮЗе
был снят из репертуара пронзительный спектакль о войне «Будь здоров, школяр».
Концерт состоится 18 мая в Санкт-Петербургском Театре Эстрады им. А. Райкина в 19.00. Проза, стихи и песни прозвучат в исполнении заслуженных артистов России Ларисы Дмитриевой и Леонида Мозгового.
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