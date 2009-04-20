Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На Малой Бронной - «Будь здоров, школяр!»

20 апреля
Все года

Театральная хроника >>
20 апреля 2009
23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» театральное объединение «Этос» представит зрителю нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Эта дата выбрана не случайно: ровно 63 года назад войска 1 Белорусского фронта вошли в Берлин.
Постановка студентов III курса мастерской Александра Ленькова выдержала около полусотни аншлаговых представлений на различных площадках Москвы: в Моссовете, Театральном центре на Страстном, Доме Актера, театре «Школа современной пьесы», ЦДРИ и стала лауреатом многих театральных студенческих фестивалей столицы.
Театральная труппа передает ощущения юношей, почти мальчиков, которым бы еще гонять в футбол да играть в казаков-разбойников, а им надо воевать. Классическая тема русских мальчиков, судьбой поставленных перед страшными испытаниями будет интересна не только старшему поколению, но и молодежи. У спектакля есть свой веб-сайт. Для его создания актеры спектакля и дизайнер Игорь Маковский посещали различные исторические музеи и фотографировали раритетные артефакты. Эти фотографии, а также цитаты Окуджавы, рисунки, новости создают неповторимую атмосферу и вызывают стойкое желание посмотреть «офф-лайн» версию на сцене театра «На Малой Бронной».
Спектакль «Будь здоров школяр!» уже перерос в большой социально значимый интерактивный проект, который гастролирует не только в Москве, но и зарубежом. Презентации спектаклей сопровождают передвижные выставки раритетных фотографий военных лет и детского рисунка «Дети против войны».
На mail.ru уже идет активное обсуждение работ грядущей экспозиции. На выставку попадут лучшие художественные произведения, присланные детьми и их родителями. Некоторые рисунки отличаются неподдельным драматизмом, а их названия поражают недетской серьезностью: «В застенках концлагеря», «Что может быть страшнее?», «Война – плохо, там люди плачут». Среди работ есть настоящие произведения искусства. Например, картина из камушков 11-летнего Ромы Шубина. Из театра «На Малой Бронной» выставка «Дети против войны» переедет на Поклонную Гору, где 9 мая будет организован специальный показ спектакля «Будь здоров, школяр» для ветеранов Великой Отечественной Войны.

Театральное объединение ЭТОС создано в 2009 году выпускниками Всероссийского Государственного Университета Кинематографии на базе дипломного спектакля по повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Спектакль поставлен в 2007 году силами студентов III курса мастерской А. С. Ленькова. Сам прекрасный актер, Александр Сергеевич привил студентам не только профессиональные навыки, но и нечто большее – представление о высоком назначении артиста. В 2008 году «Школяр» вызвал резонанс на международных театральных фестивалях в Хорватии (Загреб, Тест-8), Чехии (Брно, Инкаунтер-08), Германии (Мюнхен, Юла-08). Этот спектакль – живой мемориал тем, кто побиг, защищая родину, тем кто уже никогда не повзрослеют, и навсегда останутся школярами.
версия для печати
персоны
Александр ЛеньковБулат Окуджава
театры
"Школа современной пьесы"Театр им. МоссоветаТеатр на Малой БроннойТеатральный Центр «На Страстном»

обсуждение >>
№ 1
Журналист про   8.10.2009 - 19:15
Видел этот спектакль, ребята просто большие молодцы и Профессионалы с большой буквы. Смотрелось все на одном дыхании, в конце было слышно хлюпание зрителей в зале. Я сам чуть не заплакал. Просто потрясающе... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

К.Абэ «Женщина в песках»
К.Абэ «Женщина в песках»
24 сентября Театральный центр СТД РФ «На Страстном», проект «Питер-Москва-Питер» представляет спектакль «Нашего театра» «Женщина в песках»
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Александр Чевычелов
Екатерина Шенфельд
Максим Щёголев
Криспин Гловер
Брюс Кэбот
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Нина Фох
все родившиеся 20 апреля >>

Премьеры ТВ

В отражении тебя
19 апреля
Домашний
Родственные связи
19 апреля
Россия 1
Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен