На Малой Бронной - «Будь здоров, школяр!»

23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной»
театральное объединение «Этос» представит зрителю нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!»
. Эта дата выбрана не случайно: ровно 63 года назад войска 1 Белорусского фронта вошли в Берлин.
Постановка студентов III курса мастерской Александра Ленькова
выдержала около полусотни аншлаговых представлений на различных площадках Москвы: в Моссовете, Театральном центре на Страстном, Доме Актера, театре «Школа современной пьесы», ЦДРИ и стала лауреатом многих театральных студенческих фестивалей столицы.
Театральная труппа передает ощущения юношей, почти мальчиков, которым бы еще гонять в футбол да играть в казаков-разбойников, а им надо воевать. Классическая тема русских мальчиков, судьбой поставленных перед страшными испытаниями будет интересна не только старшему поколению, но и молодежи. У спектакля есть свой веб-сайт
. Для его создания актеры спектакля и дизайнер Игорь Маковский посещали различные исторические музеи и фотографировали раритетные артефакты. Эти фотографии, а также цитаты Окуджавы
, рисунки, новости создают неповторимую атмосферу и вызывают стойкое желание посмотреть «офф-лайн» версию на сцене театра «На Малой Бронной»
.
Спектакль «Будь здоров школяр!»
уже перерос в большой социально значимый интерактивный проект, который гастролирует не только в Москве, но и зарубежом. Презентации спектаклей сопровождают передвижные выставки раритетных фотографий военных лет и детского рисунка «Дети против войны».
На mail.ru
уже идет активное обсуждение работ грядущей экспозиции. На выставку попадут лучшие художественные произведения, присланные детьми и их родителями. Некоторые рисунки отличаются неподдельным драматизмом, а их названия поражают недетской серьезностью: «В застенках концлагеря», «Что может быть страшнее?», «Война – плохо, там люди плачут». Среди работ есть настоящие произведения искусства. Например, картина из камушков 11-летнего Ромы Шубина. Из театра «На Малой Бронной»
выставка «Дети против войны» переедет на Поклонную Гору, где 9 мая будет организован специальный показ спектакля «Будь здоров, школяр»
для ветеранов Великой Отечественной Войны.
Театральное объединение ЭТОС создано в 2009 году выпускниками Всероссийского Государственного Университета Кинематографии на базе дипломного спектакля по повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!»
. Спектакль поставлен в 2007 году силами студентов III курса мастерской А. С. Ленькова
. Сам прекрасный актер, Александр Сергеевич
привил студентам не только профессиональные навыки, но и нечто большее – представление о высоком назначении артиста. В 2008 году «Школяр»
вызвал резонанс на международных театральных фестивалях в Хорватии (Загреб, Тест-8), Чехии (Брно, Инкаунтер-08), Германии (Мюнхен, Юла-08). Этот спектакль – живой мемориал тем, кто побиг, защищая родину, тем кто уже никогда не повзрослеют, и навсегда останутся школярами.
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