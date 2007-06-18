Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Взаимоотношения Главреперткома с академическими театрами

21 апреля
Все года

Театральная хроника >>
21 апреля 1925
Право цензурирования репертуара академических театров Главрепертком получил 21 апреля 1925 г., когда было принято постановление ВЦИК «О цензурировании репертуара артистов академических театров». От предварительной цензуры освобождались лишь выступления заслуженных и народных артистов.
Главрепертком мог допустить пьесу или оперу к постановке, запретить или потребовать исправлений. Например, пьесу М. Булгакова "Бег" запрещали несколько раз, требовали переделок и окончательно запретили в 1934 году. В 1928 году Николай Эрдман подписал договор на готовую пьесу "Самоубийца" с Мейерхольдом, и сразу после этого Главрепертком запретил ее.
По личному указанию Сталина «в связи с новой международной обстановкой» Главрепертком в начале 1940 г. запретил исполнять и показывать 4 200 произведений литературы и искусства (от общего числа 13 200, то есть 1/3 часть), где имелись антифашистские мотивы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин
В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин
Драматический театр им. К.С. Станиславского открывает новый сезон многолетним хитом - "Мужской род, единственное число" с Владмиром Кореневым в главной роли. Публика в очередной раз сможет повеселиться над похождениями пожилого трансвестита - полковника американской армии, который вдруг вспомнил, что когда-то был чьей-то мамой.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Александр Ануров
Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Павел Кабанов
Вадим Кузнецов
Николай Сахаров
Пётр Фёдоров
Олег Хабалов
Чарльз Гродин
Энтони Куинн
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
Густав Холоубек
все родившиеся 21 апреля >>

Премьеры ТВ

Возвращение к себе
20 апреля
ТВЦ
Человек без сердца
20 апреля
Домашний
Год собаки
21 апреля
Домашний
Замок на песке
21 апреля
ТРК Украина
Я тоже его люблю
21 апреля
Россия 1
Лучше, чем люди
22 апреля
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен