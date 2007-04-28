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Большая творческая победа МХАТ СССР им.Горького

21 апреля
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21 апреля 1937
21 апреля Московский Художественный Академический театр СССР им. Горького показал премьеру спектакля "Анна Каренина" по роману Л. Н. Толстого (инсценировка Н. Д. Волкова).
Спектакль захватил зрителей: замечательные актеры - заслуженные артисты РСФСР А. К. Тарасова и Н. П. Хмелев - потрясли своей вдохновенной игрой и глубиной переживаний. Глядя на Тарасову - Каренину, зрители с предельной ясностью видели и переживали трагедию русской женщины, раздавленной невыносимой тяжестью собственнического строя. Игра Хмелева поднимала ненависть к Каренину, который выведен в гениальном творении Толстого как олицетворение всей мерзости реакционной, бюрократической России и лицемерия церковной морали.
Успех премьеры был исключительный. Присутствовавшие на спектакле товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов и Жданов горячо аплодировали вместе со всем залом.
По окончании спектакля в зале долго не стихали бурные овации. Публика неоднократно вызывала постановщиков - В. И. Немировича-Данченко и В. Г. Сахновского, автора инсценировки Н. Д. Волкова, восторженно рукоплескала А. К. Тарасовой, Н. П. Хмелеву и всему актерскому коллективу. Московский Художественный Академический театр ССОР им. Горького одержал большую творческую победу. Бережно сохранив основные психологические линии романа Толстого, режиссура - народный артист Союза СCР В. И. Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский - создала блестящий, волнующий спектакль, который является торжеством реалистического искусства.

"Комсомольская правда", 23 апреля 1937г. (стр.1)
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