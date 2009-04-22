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"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского

22 апреля
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22 апреля 2009
22 апреля на сцене филиала Московского академического театра им. Вл.Маяковского состоялся моноспектакль одного из ведущих артистов Александринского театра, номинанта "Золотой маски"-2009 (драма/мужская роль) Игоря Волкова. Спектакль "Веселенькое кладбище" (по мотивам произведений А.П.Чехова) - монолог для одного артиста и собаки, в начале девяностых годов принес Игорю Волкову известность, несколько престижных театральных призов и приглашение в Александринский театр.
Игорь Волков не понаслышке знающий театральную провинцию, создал образ актера-странника, в котором соединились черты чеховских героев актеров прошлого века - и современных лицедеев. Актер сумел иронично и легко рассказать о грустном и смешном, о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству, мелочности, меркантильности и одновременно истинном донкихотстве странствующих рыцарей сцены. Свой спектакль Игорь Волков посвятил памяти провинциального актера Иосифа Нахимовича Пругера - одного из таких театральных подвижников. Последний раз этот спектакль был показан в Москве более 10 лет назад. Сейчас у вас есть возможность увидеть его еще раз.
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Игорь Волков (II)
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Театр им. Вл. Маяковского

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"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского фотографии
"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского фотографии
"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Яна   21.04.2009 - 12:59
Вот такая востребованность в Питере у актера :) читать далее>>
№ 2
Ника (Москва)   13.04.2009 - 21:20
А почему только один день? читать далее>>
№ 1
Перова (МОсква)   9.04.2009 - 01:04
Это такое счастье, что москвичи смогут увидеть этот спектакль, веселый и в то же время грустный.Игорь Волков- СуперМегаАктер! Редкий по своему таланту!Не зря за него так в Александринке держатся! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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