"Веселенькое кладбище" на сцене филиала театра им. Вл.Маяковского

анонс

23 июня 2006 Взаимоотношения Главреперткома с академическими театрами Право цензурирования репертуара академических театров Главрепертком получил 21 апреля 1925 г., когда было принято постановление ВЦИК «О цензурировании репертуара артистов академических театров».

25 февраля 2007 Впервые за последние 25 лет в Москве - гастроли государственного Малого театра Вильнюса В Театре Маяковского проходят гастроли Малого театра Вильнюса. Его основателем и худруком является Римас Туминас, который представляет в Москве литовский метафорический театр. Малый театр Вильнюса покажет шедевры литовского режиссера Римаса Туминаса: "Маскарад", "Вишневый сад", "Мадагаскар" и "Три сестры".

28 апреля 2007 Трагедия преображения В конце 50-х годов стали ощутимы перемены в общественной атмосфере: умер И.В.Сталин, отгремел ХХ съезд КПСС, и Н.С. Хрущев разоблачил "антипартийную группу"... Тема неограниченной власти, превращающей властителя в тирана, безусловно, была необычайно актуальна.