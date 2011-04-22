Бенефис Виктора Костецкого

22 апреля 2011 года
в театре «Комедианты»
- бенефис к юбилею заслуженного артиста России Виктора Костецкого
. Виктор Костецкий
, актер театра и кино, известный российскому зрителю по фильмам легендарного режиссера Владимира Воробьева «Свадьба Кречинского»
, «Труффальдино из Бергамо»
, «Остров сокровищ»
и его спектаклям в Театре музыкальной комедии
. Он долго был ведущим артистом Александринского театра. В театре «Комедианты» Виктор Костецкий
играет роль Дорна в спектакле «Записные книжки Тригорина»
по Т. Уильямсу
, за которую артист получил высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».
В день бенефиса спектакль «Записные книжки Тригорина»
был показан для друзей и гостей юбиляра. Театр «Комедианты»
первым на петербургской сцене поставил эту пьесу Т. Уильямса
. Сохранив сюжетную линию «Чайки»
, Уильямс
рассказывает историю чеховских героев по-своему. Его конфликты жестче, острее, безжалостнее. В постановке театра «Комедианты»
режиссер з.д.и России Михаил Левшин
сохранил градус напряженности Уильямса
, смягчив некоторые сцены чеховской сдержанностью. Это спектакль с оголенными нервами и тонкой душой.
Композитор спектакля – Игорь Рогалев
.
В спектакле приняли участие: Заслуженный артист России Виктор Костецкий
(Дорн), Заслуженная артистка России Нина Мещанинова
(Аркадина), Заслуженная артистка России Таисия Попенко
(Полина Андреевна), Кирилл Датешидзе
(Сорин), Анатолий Ильченко
(Медведенко), Екатерина Культина
(Нина Заречная), Валерий Полетаев
(Тригорин), Роман Якушов
(Треплев), Максим Сергеев
(Шамраев), Светлана Суханова
(Маша), Ольга Яковлева
(Полина Андреевна).
Чехов писал, что в «Чайке» есть пять пудов любви.
Уильямс добавил туда один пуд иронии и полпуда цинизма.
ПЬЕСА
Пьеса Теннесси Уильямса «Записные книжки Тригорина»
еще мало известна российскому зрителю. Она была переведена только в 1999 году (перевод Виталия Вульфа
и Александра Чеботаря
), а на отечественной сцене впервые появилась в московском Театре им. Гоголя
в 2000 году.
Уильямс
преклонялся перед русской культурой и в особенности творчеством А.П.Чехова
. Создавая вольную интерпретацию, он попытался с помощью Чехова
лучше понять русский нрав и русскую душу. «Записные книжки»
во многом сохраняют сюжетную линию «Чайки»
, которая рассказана Уильямсом
по-своему. Известна фраза о том, как чеховские герои «пьют чай, а в это время разбиваются сердца»
. Они разбиваются как будто незаметно, драма всегда скрыта за привычным флером повседневности.
У Уильямса
все конфликты налицо. Он жестче, острее, безжалостнее. Но высказанная трагедия столь же безысходна, как и скрытая, – персонажи не способны услышать и простить друг друга. В спектакле режиссер Михаил Левшин
сохранил градус напряженности Уильямса
, смягчив некоторые сцены чеховской сдержанностью.
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