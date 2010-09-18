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День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке

23 апреля
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23 апреля 1964
23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.
Основой труппы в те годы были Леонид Филатов, Валерий Золотухин, Виталий Шаповалов, Алла Демидова, Зинаида Славина, Виктор Штернберг, Готлиб Ронинсон, Николай Губенко, Инна Ульянова, позже на Таганку пришел Владимир Высоцкий. Началась прекрасная эпоха Таганки...
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персоны
Алла ДемидоваВалерий ЗолотухинЗинаида СлавинаЛеонид ФилатовВиталий Шаповалов
театры
Театр на Таганке

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