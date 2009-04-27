«Захаровцы» - в Булгаковском Доме

Солнечным весенним днем, 27 апреля, в Доме-музее М.А. Булгакова состоялась закрытая встреча-брифинг, посвященная 10-летию выпуска 1999 года легендарной мастерской народного артиста СССР, профессора М.А. Захарова
в РАТИ («ГИТИС»).
Место встречи выбрано не случайно - у курса с Михаилом Афанасьевичем проверенные временем отношения, начавшиеся с нашумевшего дипломного спектакля мастерской по роману «Мастер и Маргарита»
. Постановка Сергея Алдонина
после 50 успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях была включена в репертуар московского театра Станиславского и по сей день собирает аншлаги.
Десятилетие же курса отмечается в связи с тем, что его выпускники, наконец-то, собираются создать свою труппу, а точнее «Мастерскую - Театр»
. Еще в 1999 году они планировали организовать свой театр, но, как правильно заметил Алдонин
, «бог пронес». Теперь же, набравшись определенного опыта и ознакомившись со своим ремеслом на практике, можно подумать и о совместной работе. Кстати, этот легендарный курс, состоящий из известных на сегодняшний день актеров, режиссеров, деятелей культуры (Олеся Железняк, Екатерина Волкова, Фёкла Толстая, Дмитрий Дюжев, Арина Маракулина, Павел Деревянко, Сергей Фролов, Сергей Алдонин
, Андрей Сычев, Ольга Галактионова, Константин Богданов, Михаил Покрасс, Наталья Булыга и другие), никто и никогда не пытался объединить со стороны. Наоборот, педагоги мастерской считали курс самым скандальным, а его выпускники всегда держались вместе и по окончании учебы не теряли друг друга из виду.
На встрече с прессой присутствовали практически все, кроме Дюжева, Деревянко и Железняк. Екатерина Волкова немного опоздала, застряв в пробке. Были и особые гости - актеры, присоединившиеся к мастерской в процессе ее возросления: Дмитрий Исаев и Оксана Коростышевская. Пришел даже Марк Анатольевич
, правда, позже выяснилось, что под маской Захарова
скрываетя еще один выпускник курса - актер Алексей Юдников.
С этой импровизации и начался вечер. В основном о планах рассказывал идейный вдохновитель события - режиссер Сергей Алдонин
. Он поведал о планах мастерской, особо выделив несколько мероприятий. В мае на сцене театра на Малой Бронной будет показан юбилейный спектакль «Мастер и Маргарита»
(он востребован уже 13 лет!). А осенью планируется фестиваль, в котором будут участвовать выпускники Марка Захарова
. Помимо этого планируются мастер-классы для всех - и начинающих, и добившихся признания - актеров и режиссеров. Педагоги мастерской и мастера сцены проведут занятия по пластике, танцам, сценической речи и другим премудростям театрального искусства.
Участники брифинга также предались воспоминаниям о студенческих годах, вспомнили курьезные и не очень случаи, с любовью поговорили о своих учителях и, разумется, поведали о переменах, происшедших с ними за десять лет. По поводу же мероприятий «Мастерской - Театра»
кто-то из актеров признался, что хочет учиться для повышения квалификации и заниматься искусством, а не делать деньги. Поэтому-то все с интересом ждут мастер-классов.
По окончании этой не совсем обычной конференции был показан полушутливый-полусерьезный короткометражный фильм о мастерской, её актёрах, режиссёрах и педагогах, после чего участники с удовольствием выбрались на свежий воздух - пообщаться между собой (все-таки не часто видятся!) и попозировать фотографам.
А нам остается лишь пожелать удачи «захаровцам» в их нелегкой затее!
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