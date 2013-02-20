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Съезд театральных директоров

27 апреля
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27 апреля 1927
27 апреля в помещении Мюзик-Холла открылся первый всероссийский съезд директоров театров.
Чего же ждут театральные дирекции от этого съезда?
Им нужно выяснить себе задачи советского театра, возможность их осуществления в условиях провинции, обменяться имеющимся опытом в деле ведения театра, уяснить для себя, что они могут получить от центра и что они вправе от него требовать.
Наконец, есть ряд вопросов, требующих известного солидарного выступления, как например, отношение местных Гублитов к репертуару. Съехавшиеся директора передают не мало курьезов из этой области. В Архангельске, например, не разрешили постановку «Любови Яровой», в Ульяновске «Лево руля» и т. п.
Со своей стороны и центр учитывает нужды провинциального театра. Организаторы съезда в намеченных докладах должны затронуть также актуальные вопросы, как создание театральной общественности, смычка профессионального театра с самодеятельным, обслуживание профессиональным театром клубных площадок, принципы построения театральной сети, организация зрителя, учет интересов зрителя, общие принципы театрального хозяйства, примерные штаты, оклады, норма выработки, методы формирования трупп, принципы районной переброски спектаклей и т. д.
Нарком просвещения А. В. Луначарский, выступивший в первый день съезда с обширной речью, также ставит целый ряд актуальнейших вопросов как идеологической, так и материальной стороны театральной жизни. Осветив непосредственную связь советского театра с наследием прошлой театральной культуры, от которой мы получили великолепный театральный аппарат, сумев в последние годы заставить его служить пролетарской культуре, А. В. Луначарский указывает на тяжелое положение театра в провинции. Там необходима постоянная смена пьес, приходится ради кассы делать уступки обывательскому вкусу, однако все лучшее, что появляется в столичных театрах, проходит и в провинции»
Дальше он отмечает основной принцип, которого будет придерживаться НКПрос в своей театральной политике:
— Будем смотреть на театр не как на роскошь или на доходную статью, а как на культурную потребность трудящихся и будем продвигать театр в массы. С этой целью НКПрос будет добиваться, чтобы в его распоряжении имелись суммы для выдачи целевых дотаций тем театрам и на те постановки, которые Советская власть считает полезными и необходимыми в деле культурного воспитания масс.
Коснувшись вопроса о ведении театрального дела, А. В. Луначарский указал на необходимость здесь постоянного общественного контроля, прежде всего в форме Художественных Советов, в составе представителей из гущи советской общественности.
— Мы не должны допустить затхлости в нашем театре, хотя бы даже «почтенной» и «маститой» затхлости. Далее на съезде выступал с докладом о роли и задачах советского театра т. Пельше и целый ряд докладчиков по организационным вопросам.

Программы гос.академических театров, № 18, 1927 год, стр. 12
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Анатолий Луначарский

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