3 апреля в Московском международном доме музыки - спектакль Ярославского камерного театра п/р Владимира Воронцова "Представление трагедии Александра Пушкина "Моцарт и Сальери" на убогих подмостках конца XX столетия".
Автор, Леонид Рокотов, виртуозно смешал в двух действиях пьесы немало фарсовых и драматичных моментов, но это не трагикомедия. Жанр, который придумал постановщик Владимир Воронцов, можно назвать «иронической мелодрамой». Из столкновения классического сюжета и современных реалий рождается множество щемяще-грустных и веселых ситуаций.
Вот что говорит «Тот, кто играет Моцарта»: «Это же надо – Пушкин вечен! Пушкин-то вечен, а мне сорок пять лет! Я толстый и уже лысею! Какой я, к черту Моцарт?!..» Словно попав за кулисы маленького театра, мы наблюдаем, как заштатная труппа показывает «Моцарта и Сальери».
Перед нами – история о театральном закулисье, о «кухне» искусства. А еще о том, как из сора – растут цветы, так сквозь рутину и суету пробивается надежда на чудо. И с зеркал исчезает пыль, мыши перестают грызть грим, кофе оказывается ароматным и горячим, и все, кто рискует – получают подарок…Зритель увидит нежную, с легкой грустью и мягкой иронией историю о том, что каждый несет в себе не только «комплекс Сальери», но и божественную моцартовскую искру…
Режиссер-постановщик Владимир Воронцов
Композитор Александр Долгов
Театральные костюмы и убранство сцены Виктор Мануйлов, Марина Помещикова
Генеральный продюсер Евгений Доброголовцев
В ролях:
Тот, кто играет Сальери – Юрий Ваксман
Тот, кто играет Моцарта – Владимир Гусев
Женщина в красном – Замира Колхиева
Старик со скрипкой – Константин Силаков
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