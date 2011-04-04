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«Внеклассное чтение» - в последний раз

4 апреля
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4 апреля 2011
Каждый сезон любой театр выпускает премьеры, но, увы, и снимает с репертуара те или иные названия. И как бы не хотелось расставаться с постановками, но все равно приходится, поскольку афиша требует обновления, особенно такого, как Центр драматургии и режиссуры.
«Внеклассное чтение» - в последний раз
Спектакль «Внеклассное чтение» был поставлен в 2008 году режиссерской группой учеников мастерской Л. Хейфеца, студентами ГИТИСа (РАТИ), в которую вошли Виктория Звягина, Кирилл Лоскутов, Олеся Невмержицкая. Молодые режиссеры выбрали для своего «внеклассного чтения» шесть рассказов современных писателей о любви, о взрослении души. Эта работа за три года своего существования в ЦДР завоевала своего зрителя, дала старт молодым режиссерам, которые продолжили свою работу и в Центре, и в других уважаемых театрах: Виктория Звягина поставила в ЦДР два спектакля «Пуля» и «Ночь Феникса», Олеся Невмержицкая в Театре п/р О. Табакова, поставила «Олесю» по повести А. Куприна, Кирилл Лоскутов продолжает плодотворно работать как актер в Театре «Et cetera» и в ЦДР.

ЦДР
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