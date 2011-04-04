«Внеклассное чтение» - в последний раз

Каждый сезон любой театр выпускает премьеры, но, увы, и снимает с репертуара те или иные названия. И как бы не хотелось расставаться с постановками, но все равно приходится, поскольку афиша требует обновления, особенно такого, как Центр драматургии и режиссуры
.
Спектакль «Внеклассное чтение»
был поставлен в 2008 году режиссерской группой учеников мастерской Л. Хейфеца
, студентами ГИТИСа (РАТИ), в которую вошли Виктория Звягина
, Кирилл Лоскутов
, Олеся Невмержицкая
. Молодые режиссеры выбрали для своего «внеклассного чтения»
шесть рассказов современных писателей о любви, о взрослении души. Эта работа за три года своего существования в ЦДР
завоевала своего зрителя, дала старт молодым режиссерам, которые продолжили свою работу и в Центре
, и в других уважаемых театрах: Виктория Звягина
поставила в ЦДР
два спектакля «Пуля»
и «Ночь Феникса»
, Олеся Невмержицкая
в Театре п/р О. Табакова
, поставила «Олесю»
по повести А. Куприна
, Кирилл Лоскутов
продолжает плодотворно работать как актер в Театре «Et cetera»
и в ЦДР
.
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