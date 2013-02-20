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Круг замкнулся..

4 апреля
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4 апреля 1896
Свою жизнь в театре Комиссаржевская начала очень поздно, в том возрасте, в каком карьера у актеров, и особенно у актрис, достигает зенита. Свой первый театральный ангажемент Комиссаржевская подписала, когда ей было уже двадцать девять лет - она начала карьеру профессиональной актрисы в Новочеркасске в антрепризе Н.Н. Синельникова осенью 1894 года. Первый же ее бенефис, назначенный по настоянию труппы, принес ей крупный успех.
После виленского сезона у Незлобина Комиссаржевская получила приглашение вступить в труппу императорского театра и 4-го апреля 1896 года состоялся её дебют на казенной сцене в премьере пьесы немецкого драматурга Г. Зудермана «Бой бабочек» в постановке Е. Карпова.
Комиссаржевская играла в Александринском театре шесть сезонов. В 1902 году она покидает казенную сцену и уезжает с гастролями по России, а в сентябре 1904 года объявляет об открытии собственного театра.

Это случилось во время гастролей в Ташкенте. Не слушавшая предостережений друзей о случаях черной оспы в городе, Комиссаржевская, всегда мечтавшая о прогулке по настоящему восточному базару и шашлыку прямо с жаровни, отправилась в старый город. Неожиданно почувствовала недомогание. Попросила заменить спектакль на более легкий и любимый — «Бой бабочек» Зудермана. Доиграла спектакль, едва не лишившись чувств, и самостоятельно сесть в фаэтон уже не смогла. Прибывший в гостиницу врач констатировал черную оспу.
«Бой бабочек» по иронии судьбы стал последней пьесой, сыгранной великой актрисой. Круг замкнулся..
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персоны
Вера Комиссаржевская
театры
Александринский театрТеатр имени В.Ф. Комиссаржевской

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