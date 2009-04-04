В Актовом зале - «Третья смена»

Театр им. Йозефа Бойса
, Платформа современного искусства,
агентство «Творческие индустрии», АНО «Единство журналистики и культуры» и Театр.doc
приглашают 11 и 12 апреля в Актовый зал
на постановку пьесы Павла Пряжко «Третья смена»
. Спектакль проходит в рамках программы «Russian case» Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». Начало - в 22.00.
Постановка, сценография, свет: Филипп Григорьян
.
Актеры: Алексей Паничев, Анна Галинова, Алена Балабанова, Александра Ребенок, Мария Костикова, Маргарита Кутовая, Кристина Лебедева, Олег Донец, Илья Глинников, Донатас Грудович.
Костюмы: Анна Кудевич.
Пластика: Сергей Землянский.
Саунд дизайн: THE:HET.
«Сюжет спектакля прост: дети проводят лето в лагере. По лагерному обычаю, ночью дети вызывают гномика. Гномик появляется, и дети кормят его сладостями. Но потом оказывается, что гномик был не гномик, а карлик из соседней деревни.
Людей греет мысль, что детство самая светлая пора жизни. Автор пьесы и режиссер настаивают, что это миф сродни античному (дети в спектакле походят на прошедших селекцию спартанцев, вожатая - нимфа, старая нянечка - слепая богиня судьбы). Миф выносится на рассмотрение - и развенчивает сам себя. На первый взгляд, дети учатся жизни, на самом деле он от рождения - примитивные копии взрослых. Заготовки человека, которые изрекают шаблонные мысли и совершают шаблонные поступки. Убить в себе детство - значит, начать осмысленный и собственный путь. <Детство - это тотальный обман>. По счастью, авторы эту свою идею не драматизируют, напротив - драматург облекает ее в форму комедии, режиссер - в форму яркого и выразительного зрелища»
(Елена Ковальская, куратор программы «Russian Case'09»).
«Третья смена»
привлекательна не только для критиков и деятелей театра, но и для зрителей, ищущих сильных эмоций и ярких впечатлений от новых, оригинальных и нестандартных произведений театрального искусства. Во многих смыслах «Третья смена»
отвечает этим требованиям. Неслучайно спектакль был включен журналом «Афиша» в список десяти лучших премьер сезона.
По словам режиссера спектакля Филиппа Григорьяна
, «Если зритель настолько развеселится, что у него от смеха оторвется голова, то это, конечно, недостижимый идеал. Так как театр - это нечто среднее между храмом и рестораном, то мне бы хотелось, чтобы зрителю было вкусно до слез»
.
«Третья смена»
- это пьеса русскоязычного драматурга из Белоруссии Павла Пряжко
, одного из ярких представителей «новой драмы». Его произведения в последнее время получили широкое распространение на московской и российской сценах. В Москве, к примеру, с большим успехом идут две другие пьесы Пряжко
- «Трусы»
в постановке Елены Невежиной в помещении «Сцены на Беговой» ЦДР
и «Жизнь удалась»
в постановке Михаила Угарова и Марата Гацалова на сцене Театра.doc
. «Третья смена»
была представлена на фестивале «Любимовка-2007». В Томске «Третью смену»
выпустила Ксения Зорина. В Лысьве «Третью смену»
поставил Юрий Муравицкий. В московском Театре Йозефа Бойса
- Филипп Григорьян
.
«Почему из всего, что написано Пряжко, широко пошла «Третья смена», вопрос несложный. Во-первых, это редкая его пьеса без мата. Во-вторых, она смешная. В-третьих, она про детство, а это вопрос, о котором каждому известно и каждый готов его, так сказать, подискутировать. Пряжко по поводу детства именно дискутирует. Детство, при мысли о котором у всех увлажняются глаза, по Пряжко — это глобальный обман»
(Елена Ковальская, Афиша).
«Третья смена»
- это новая работа режиссера-экпериментатора Филиппа Григорьяна
, перформера, автора многих арт-проектов. Он выступает одновременно в качестве режиссера и сценографа спектакля. Окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина в 1998 году. В том же году был принят в труппу театра имени Евг. Вахтангова
. В 2001 году оставил театр и посвятил себя разработке мультижанровых футуристических проектов. Параллельно продолжает заниматься театром в качестве педагога по актерскому мастерству.
«Павел Пряжко написал «Третью смену» - пьесу о лагере и «невинном» детстве как системе принудительного воспитания. Этот дико смешной текст обрывается совсем невеселым финалом и горьким философским послевкусием…. Филипп Григорьян сыграл не пьесу - нет, сам язык Пряжко, саму суть его не в меру говорливых персонажей, которые на самом деле давно пойманы в плен онемевшего, обессмыслившегося языка
(Алена Карась, Независимая газета).
«Предыдущий перформанс Григорьяна «Новый год» в прошлом году показывали одновременно два фестиваля современного искусства. То, что получилось на этот раз, безо всякого сомнения, заслуживает внимания хотя бы потому, что получилось очень смешно, зрелищно и умно»
(Глянцевый журнал, приложение к деловой газете «Взгляд»).
«Третья смена»
- это второй по счету спектакль Театра им. Йозефа Бойса
(первый – «Общество анонимных художников»). Театр им. Йозефа Бойса
был создан для того, чтобы сблизить современное актуальное искусство и театр. Проект получил имя культового европейского художника второй половины прошлого века Йозефа Бойса, который разработал свою концепцию искусства. В соответствии с открытым им понятием социальной пластики, общественный организм поддается воздействию, если на него направить «тепло». Под «теплом» он подразумевал стремление людей к взаимопониманию и созиданию. Бойс считал, что задача искусства – сделать человеческую жизнь произведением искусства.
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