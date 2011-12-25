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ГОСЕТ на Малой Бронной

9 апреля
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9 апреля 1922
В апреле 1920 года Центртеатр принял постановление о переводе Камерного еврейского театра в Москву. В докладной записке Еврейского подотдела Наркомнаца от 31 июля 1920 года говорилось, что Еврейский театр представляет собой "первый серьезный шаг к созданию образцового еврейского театра, близкого народным массам как по языку, так и своей революционной илеей". Первым спектаклем, показанным в Москве 1-го января 1921 года, стал "Вечер Шолом-Алейхема", где блестяще проявили себя С. Михоэлс и В. Зускин. Ирония и гротеск стали основными приметами стиля театра.
Теперь в Москве действовали два еврейских театра - "Габима" ( на попечении К.С.Станиславского и Е.Б.Вахтангова) и новый, малоизвестный театр, помещение которого находилось на ул. Чернышевского, 12. Кстати, помещение театра оформил Марк Шагал - он сделал фрески на всех стенах и оригинально оформил зрительный зал на 100 мест.
9-го апреля 1922 года ГОСЕТ переезжает на Малую Бронную, туда, где сейчас находится театр на Малой Бронной. Зрительный зал уже насчитывает 500 мест. ГОСЕТ останется здесь до своего закрытия в 1949 году.
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персоны
Вениамин ЗускинСоломон Михоэлс
театры
Московский ГОСЕТ

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