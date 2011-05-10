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Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокэна»

10 мая
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Театральная хроника >>
10 мая 2011
Пермский театр "У Моста" представляет: Впервые в России! Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха "Однорукий из Спокэна" 10 мая 2011 года на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда.
«Однорукий из Спокэна» - психологический коМикс, перевод - Павел Руднев.
Режиссура и сценография - Засл.деятель искусств РФ, Лауреат премии «Золотая Маска», Лауреат Национальной премии Чехии Сергей Федотов.
Первооткрыватель драматургии знаменитого ирландского драматурга на отечественной сцене - Пермский театр «У моста» - получил эксклюзивное право первой постановки новой пьесы Мартина МакДонаха в России.
Театр «У Моста» показал московской публике пьесу, которая уже наделала много шуму на Бродвее. Пьесу, которую после пятилетнего «театрального» молчания драматурга с нетерпением ждали все: критики, журналисты, западные и российские театральные режиссеры. Пьесу, которая стала очередной загадкой для всех, кто пытается объяснить феномен МакДонаха. Пьесу, написав которую МакДонах совершил невероятное: он окончательно разрушил миф о себе как об исключительно ирландском драматурге и утвердил за собой право называться, автором, обладающим способностью остро чувствовать природу любого национального характера.
Действие пьесы «Однорукий из Спокэна» происходит не в мифопоэтической Ирландии, а в современной Америке. МакДонах предлагает дерзкую, ироничную, уморительно смешную и, действительно, чрезвычайно американскую историю. Здесь стреляют, угрожают, кидаются отрезанными руками и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет маниакально пытается вернуть… Комическая интрига усиливается тем, что помощниками и, одновременно, противниками Однорукого на время действия пьесы становятся узнаваемые типажи американского кинематографа: шизофренический портье, афроамериканец, приторговывающий марихуаной и его истеричная белая подружка.

Впрочем, за виртуозным жонглированием американскими стереотипами, за нагромождениями абсурдных ситуаций и диалогов нельзя не заметить попытку драматурга рассказать об искренней усталости и потерянности человека внутри современного мира, утратившего связь с какими бы то ни было проявлениями смысла и подлинности.
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Пермский театр «У моста»

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Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокэна» фотографии
Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокэна» фотографии
Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокэна» фотографии
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№ 1
Олишна (Кунгур Пермский край)   20.04.2011 - 17:09
В прошлую пятницу была на представлении...Мою подругу и коллегу незаслуженно оскорбили и унизили на работе публично... Вся боль и несправедливость прошла в этой постановке для меня на одном дыхании..... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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