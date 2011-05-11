«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера

анонс

18 июня 2007 "Подмосковные вечера". Юбилей Полвека исполнилось песне Василия Соловьева-Седого "Подмосковные вечера", которая стала визитной карточкой СССР, а затем России. Её легендарному исполнителю, актеру МХАТ Владимиру Трошину, в связи с юбилеем песни был вручен приз губернатора Московской области.

20 февраля 2013 «Hand Made» В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made».

20 февраля 2013 «Кофейная кантата» - в «Мастерской» 26 и 27 июля в клубе и театре «Мастерская» - постановка Алексея Паперного «Кофейная кантата».