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«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера

11 мая
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11 мая 2011
11 мая в на сцене Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» «Леонид Утесов. Живой концерт» - премьерный спектакль Московского содружества актеров и музыкантов «Золотой лев».
«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера
В предвоенные, и послевоенные годы не было на просторах СССР певца более популярного, чем Леонид Утёсов.
Проект «Леонид Утесов. Живой концерт» открывает первая часть «Дорога на Берлин», в которой через песни Утесова, его воспоминания и видеохронику рассказывается о событиях, происходивших в период с 1941 по 1945 годы в Советской России, о подвиге русского народа и о жизни Великого артиста в то время.
Личность Утесова необыкновенно многогранна - он и актер, и певец, и дирижер, и организатор, и замечательный рассказчик. В утесовском Теа-джазе были налицо все признаки театрального спектакля - невиданный доселе эксперимент, когда музыканты-инструменталисты становились актерами, увеличивалось взаимное проникновение искусств друг в друга.
В проекте принял участие музыкальный коллектив «Western Swing Four». В роли Леонида УтесоваСергей Федотов (автор и исполнитель роли Вертинского в спектакле «Александр Вертинский. Желтое танго», дипломант Конкурса актерской песни им. Андрея Миронова). В программе звучат как широко известные песни, такие как «Темная ночь», «Случайный вальс», «У Черного моря», «Мишка Одессит», «Жди меня», так и малоизвестные песни тех лет.
Режиссер – Людмила Мартынова.
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персоны
Людмила МартыноваЛеонид УтёсовСергей Федотов

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«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера фотографии
«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера фотографии
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