«Леонид Утесов. Живой концерт». Премьера

11 мая
в на сцене Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» «Леонид Утесов. Живой концерт»
- премьерный спектакль Московского содружества актеров и музыкантов «Золотой лев»
.
В предвоенные, и послевоенные годы не было на просторах СССР певца более популярного, чем Леонид Утёсов
.
Проект «Леонид Утесов. Живой концерт»
открывает первая часть «Дорога на Берлин»
, в которой через песни Утесова
, его воспоминания и видеохронику рассказывается о событиях, происходивших в период с 1941 по 1945 годы в Советской России, о подвиге русского народа и о жизни Великого артиста в то время.
Личность Утесова
необыкновенно многогранна - он и актер, и певец, и дирижер, и организатор, и замечательный рассказчик. В утесовском Теа-джазе были налицо все признаки театрального спектакля - невиданный доселе эксперимент, когда музыканты-инструменталисты становились актерами, увеличивалось взаимное проникновение искусств друг в друга.
В проекте принял участие музыкальный коллектив «Western Swing Four»
. В роли Леонида Утесова
– Сергей Федотов
(автор и исполнитель роли Вертинского
в спектакле «Александр Вертинский. Желтое танго»
, дипломант Конкурса актерской песни им. Андрея Миронова
). В программе звучат как широко известные песни, такие как «Темная ночь»
, «Случайный вальс»
, «У Черного моря»
, «Мишка Одессит»
, «Жди меня»
, так и малоизвестные песни тех лет.
Режиссер – Людмила Мартынова
.
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