Жизнь – как «зал ожидания»…

анонс

13 февраля 2012 Миф о Павлике Морозове Необычность нового проекта Театра им. Бойса в том, что в основе пьесы не просто разбирательство с мифами о Павлике Морозове, но и «предательские» детали жизни автора пьесы Нины Беленицкой.

22 февраля 2013 «Укрощение строптивой». Возобновление спектакля 18 февраля был возобновлен спектакль Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Укрощение строптивой».

13 февраля 2012 «Свободный театр Нины Чусовой» открывает спектаклем «Портрет» год России и Франции 9-го ноября 2009 года на сцене Московского Академического театра Вл. Маяковского состоится премьера первой театральной постановки «Свободного театра Нины Чусовой» по одноименной повести Н.В.Гоголя «Портрет».