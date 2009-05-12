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Приволжский театральный форум

12 мая
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12 мая 2009
13 мая в Нижнем Новгороде начнет свою работу Приволжский театральный форум, который станет очередным этапом 3-го Всероссийского театрального форума «Театр - время перемен», проводимым Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) в сезоне 2008 - 2009 гг. Уже состоялись Дальневосточный форум (Хабаровск, сентябрь 2008 г.), Уральский форум (Екатеринбург, январь 2009 г.), Сибирский форум (Новосибирск, февраль 2009 г.) и Южный форум (Ростов-на-Дону, апрель 2009 г.). Организаторы Форума: Союз театральных деятелей РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Нижегородской области, Администрация города Нижнего Новгорода, Нижегородское отделение СТД РФ.
В работе Приволжского форума примут участие около 600 человек, в Нижний приедут представители 116 театров Приволжского федерального округа (из Кирова, Перми, Оренбурга, Пензы, республик Марий-Эл, Мордовия, Татарстан и т.д.).
Форум - мероприятие масштабное и судьбоносное для региона. Это не театральный фестиваль, а профессиональный конгресс профессиональных работников театра и учреждений культуры, которые соберутся для решения важных вопросов театрального искусства, профессиональной учебы, обмена опытом. В числе участников - руководители театров, театральных ВУЗов, органов культуры субъектов Федерации, органов местного самоуправления, режиссеры, актеры, критики, драматурги, хореографы, художники-постановщики, художники по свету, по костюму, по гриму и т.д., а также сотрудники Центрального аппарата и руководства СТД РФ, ведущие мастера российской и зарубежной сцены, известные театральные художники, продюсеры, искусствоведы, профессора театральных ВУЗов, которые будут руководить совещаниями, семинарами, мастер-классами.
Особо можно выделить семинар на тему «Практика международного сотрудничества», адресованный директорам театров и фестивалей, режиссерам и арт-менеджерам. Организаторами семинара являются СТД РФ совместно с Театральным информационным центром Финляндии при поддержке Европейской Комиссии ЕС. Участники семинара рассмотрят конкретные практические вопросы, связанные с планированием, участием и организацией международных мероприятий в сфере культуры (фестивали, гастроли, совместные постановки, стажировки и пр.). Намечено проведение мастер-класса под руководством знаменитого американского режиссера Ли Бруера, представителя авангардного театра, одиннадцатикратного лауреата главной театральной премии США - «Оби», и актрисы Мод Митчел, в ходе которого будут рассмотрены различные подходы к совместной работе режиссера и актера.
Основные задачи Форума: обсудить и найти решение важнейших проблем отечественного театрального искусства, познакомить деятелей театра ПФО с новейшими технологиями и методиками современного театра, выработать совместные предложения в разрабатываемый государственный документ «Россия 2020. Главные задачи развития страны».
В рамках Форума также состоится встреча губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича Шанцева и председателя СТД РФ, народного артиста России Александра Александровича Калягина.
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Освящение и открытие Иркутского театра
"30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.
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