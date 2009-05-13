Премьера в ЦДР: «Пуля»

15 мая на главной сцене ЦДР
состоится премьера спектакля Виктории Звягиной
по пьесе Наталии Мошиной «Пуля»
. Декорации выполнены Анной Пережогиной, а режиссером по пластике является Роман Андрейкин. В постановке заняты всего два актера: Анастасия Марчук
и Евгений Антропов
.
«Предназначение пули – вылететь из дула пистолета и разорваться у кого-то в груди. Судьба девочки-Пули – умереть, чтобы быть услышанной»
.
Виктория Звягина
, режиссер.
Новый спектакль Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина
«Пуля» - это трижды премьера:
• для драматурга из Уфы Натальи Мошиной
, известной другими своими пьесами в России и за рубежом, – дебют на московской сцене.
• для режиссера Виктории Звягиной
, студентки режиссерского факультета РАТИ, – первая полнометражная театральная постановка в жизни и дипломная работа.
• для художника Анны Пережогиной, также выпускницы РАТИ, – дебют в Москве в качестве художника-постановщика.
Все трое – молоды. Все трое полны сил и желания создать спектакль, который прозвучит громко, внятно и станет ярким событием в театральной жизни Москвы. К этому есть все предпосылки.
Пьеса, написанная в стиле «потока сознания», по словам режиссера Виктории Звягиной
, «это подарок для режиссерской фантазии. Из каждого слова, образа, воспоминания здесь вырастают фантасмагории мира. Это сюрприз, где за каждым чихом вырастает какофония или мелодика, где из дорожной пыли вырисовывается млечный путь, а игрушечные водяные пистолеты наполняются настоящей кровью. Это как фокус, когда из конфетной обертки вдруг вырастает полотно Мунка или Босха. Словом, это пьеса, в которой космос оказывается непосредственным соседом бытового фона. Девочка-Пуля конкретна как человек из нашей с вами жизни, и в то же время – мощный персонаж шекспировского масштаба, чей мир вдруг обратился в хаос»
.
В соавторстве с художником, режиссером по пластике и актерами Виктория Звягина придумала спектакль, где много красивых визуальных пластических сцен и голосовых эффектов. Оформление лаконично, но впечатляюще: все пространство сцены в снегу. А сам снег создан из мелких обрывков бумаги, писем, рефератов, тетрадей – всего того, чем была наполнена жизнь героини.
При этом все эффекты и постановочные приемы – не самоцель, вызванная желанием поразить воображение зрителей своей красотой и необычностью. Все это для того, чтобы рассказать историю молодой девушки, которая решает для себя поистине гамлетовский вопрос – «быть или не быть?». Накал страстей и эмоций как в пьесе, так и на сцене, очень высок. Не случайно в процессе репетиций актеры умудрились проломить стену в театре!
В спектакле заняты молодые выпускники РАТИ (мастерская проф. Л.Хейфеца) Анастасия Марчук
и Евгений Антропов
.
Анастасия Марчук
сразу после института была принята в труппу театра «Ленком»
. Зрители Центра драматургии и режиссуры
могли видеть ее сразу в нескольких ролях в спектакле «Внеклассное чтение»
.
Евгений Антропов
, кроме ролей в спектаклях ЦДР
(«Внеклассное чтение»
, «Экспонаты»
), Театра.doc
(«Синий слесарь») и «Практики»
(«Три действия по четырем картинам»), успел сняться в фильмах «Кремень»
и «Жизнь взаймы»
.
Наталья Мошина
- автор пьес «Треугольник», «(Просто) Первушин», «Техника дыхания в безвоздушном пространстве», «Пуля», «Остров Рикоту», «Под небесами», «Близкие». Дебютировала в 2004 году на фестивале современной драматургии «Любимовка»
(г. Москва) с пьесой «Треугольник». На этом же фестивале были впервые представлены ее пьесы «Пуля»
(2006 г.) и «Остров Рикоту» (2007 г.). Спектакли по пьесам Натальи Мошиной
поставлены в Минске, Новом Уренгое, Мурманске, Лондоне, Даугавпилсе (Латвия), Болгарии, театрах Калининграда и Луганска. Пьесы «Треугольник», «Техника дыхания в безвоздушном пространстве», «Пуля»
, «Остров Рикоту» опубликованы в журнале «Современная драматургия».
Адрес «Сцены на Беговой»: ул. Беговая, 5.
Начало спектакля: 20.00.
Продолжительность спектакля – 1 час 20 мин.
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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