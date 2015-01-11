В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые»

анонс

28-29 марта во «Дворце на Яузе» прошла благотворительная акция «Балет детям», посвященная 25-летию катастрофы в Чернобыле.

Знаменитый спектакль «Мурлин Мурло» приобрел новое звучание. К названию пьесы добавилось: «Возвращение спектакля», а ее постановщиком стал Сергей Гармаш.

25 февраля 2007

Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами

27 марта отмечается Международный день театра под девизом "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Этот праздник был учрежден в 1961 году в Вене на XI конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО.