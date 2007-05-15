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Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж

15 мая
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15 мая 2007
В Перми открылся III международный фестиваль "Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж". Ежегодно фестиваль собирает большое количество отечественных и зарубежных исполнителей, ученых, деятелей культуры и искусства. В 2007 году почетными гостями фестиваля стали писатели Эдвард Радзинский и Андрей Битов, поэтесса Белла Ахмадулина, театральный художник Борис Мессерер, хореограф Владимир Васильев, скульптор Зураб Церетели, режиссеры Павел Лунгин и Доминик Делюш и многие другие. В рамках фестиваля состоялись традиционные Дягилевские чтения, прошла выставка "Век Баланчина", состоялся ретроспективный показ фильмов Жана Кокто и несколько театральных премьер, среди которых "Времена года" Роббинса в исполнении артистов пермского балета, опера "Синдерелла" Массне с участием солистов оперы Мариинского театра, а также презентация оперных произведений российских композиторов Родиона Щедрина и Леонида Десятникова. Кульминацией фестиваля стало открытие памятника Сергею Дягилеву работы известного скульптора Эрнста Неизвестного. Учрежденный в Перми международный музыкально-театральный форум имеет своей целью поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры.
В фестивале приняли участие представители 13 стран и 7 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Иркутск, Старый Оскол), на более чем 40 событиях фестиваля побывало около 12 тысяч человек, около 400 исполнителей приняли участие в 23 спектаклях и концертах.
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персоны
Белла АхмадулинаАндрей БитовВладимир Васильев (IV)Леонид ДесятниковЖан КоктоПавел ЛунгинБорис МессерерЭдвард РадзинскийИгорь Стравинский (II)Родион Щедрин

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