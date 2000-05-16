"Памятник Юрию Никулину"

анонс

С 24 по 26 октября Милан стал театральной столицей, где в рамках фестиваля Festa del Teatro прошло 250 различных событий.

4 марта 2009

«Неизвестный Виталий Виленкин»

О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля.