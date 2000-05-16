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"Памятник Юрию Никулину"

16 мая
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16 мая 2000
Определена дата открытия памятника Юрию НИКУЛИНУ на Цветном бульваре. Церемония открытия состоится в День города - 3 сентября. На изготовление памятника нашему великому артисту, актёру и клоуну были направлены все доходы от новой авторской программы "БЕРЕГИТЕ КЛОУНОВ" известного композитора Юрия ЭРИКОНА, который выступил инициатором,организатором и продюсером потрясающего музыкального действа на арене цирка Ю.Никулина...
Поддержали эту светлую идею: И.КОБЗОН, И.АЛЛЕГРОВА, Н.КАРАЧЕНЦОВ и др. исполнители произведений композитора.
В зале присутствовало много гостей и друзей композитора: писатель Аркадий Вайнер, журналист "Эхо Москвы" Борис Алексеев, Вероника Боровик-Хильчевская и др.

МК-новости 16 мая 2000г.
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персоны
Юрий НикулинЮрий Эрикона

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№ 1
Антонова Инна Сергеевна (Москва)   27.12.2007 - 18:29
Совершенно неожиданно наткнулась на Вашу страничку,уважаемый Кино-Театр.RU... Спасибо за эту информацию...Теперь хоть будем знать сегодняшних героев,которые помнят о вечных ценностях , не забывают свои... читать далее>>
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