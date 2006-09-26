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Свет новых истин в Театре на Таганке

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17 мая 1966
С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли. Премьера спектакля состоялась 17 мая 1966 года, в спектакле были заняты Инна Ульянова, Дальвин Щербаков, Вениамин Смехов, Зинаида Славина, Рамзес Джабраилов, Готлиб Ронинсон...

Владимир Высоцкий о спектакле "Жизнь Галилея": ...И вдруг я сыграл Галилея. Я думаю, что это получилось не вдруг, а вероятно, режиссер долго присматривался, могу я или нет. Но мне кажется, что есть тому две причины. Для Любимова основным является даже не актерское дарование, хотя и актерское дарование тоже. Но больше всего его интересует человеческая личность. Значит, мы играем без декораций. Но мы с самого начала спектакля как бы договариемся со зрителями, что вот мы сегодня покажем вам таких-то людей, без грима, немножко намекая на костюмы. И зритель принимает эти правила игры. Через пять минут никого уже не смущает, что, например, Галилея я играю без грима, хотя в начале пьесы ему сорок шесть лет, а в конце семьдесят.

Вениамин Смехов, "Театр моей памяти": Над зрителем - звезды Большой Медведицы. Мальчишка в школьной форме стреляет из рогатки, пересчитывая звезды. За ним гонится консерватор-монах. Время старых событий сомкнулось с нашим, "догнало" его. Телескопами служат световые пистолеты на штативах. Они реально излучают "свет новых истин". Когда осатанелый от косности чиновников папской церкви Галилео Галилей будет бешено вращать свой "телескоп" в поисках несуществующей небесной тверди, "небесного отца" и т.п. - свет прибора будет чувствительно резать глаза сидящих в партере, как больно режет открытие Галилея дух и уши консерваторов.
Композитор спектакля - Д.Шостакович, а музыку к псалмам-зонгам детей и монахов сочиняли "наши собственные" Борис Хмельницкий и Анатолий Васильев. Перевод пьесы Льва Копелева. Стихотворные вставки придуманы Наумом Коржавиным. Покаяние Галилея застает его в центре сцены: "Я отдал свои знания власть имущим, чтобы те употребили их... или злоупотребили ими... и человека, который совершил то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей Науки..." Но театр возвращает яркий праздничный свет. Площадку заполняют дети. Они яростно раскручивают маленькие глобусы. Земля весело вращается.
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Владимир ВысоцкийВениамин СмеховБорис Хмельницкий
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Театр на Таганке

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