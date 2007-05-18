Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна"

18 мая
Все года

Театральная хроника >>
18 мая 2007
Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" - единственный в мире, где в программе только спектакли по произведениям Чехова, - проводился в 25-й раз как российский и 8-й раз в ранге международного 18-23 мая в Мелихове, где расположен Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова.
В рамках фестиваля показали свои работы 13 театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Липецка, Краснодара, Новосибирска, Ростова, Баку, Львова, а также совместный российско-французский театральный проект. Старт по традиции фестивалю дал Липецкий театр имени Толстого, который вместе с музеем Чехова стал инициатором "Мелиховской весны", позднее выросшей в крупный международный театральный фестиваль. Также по традиции обязательно в программе фестиваля была представлена постановка чеховской "Чайки", созданной писателем именно в Мелихово и ставшей символом этой усадьбы и вообще чеховского театра. В афише фестиваля были две "Чайки", а на праздничной церемонии открытия зрители увидели сцены из недавней премьеры - балета Джона Ноймайера, который был поставлен им в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Как сообщил генеральный директор музея-заповедника, бюджет фестиваля составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Эти средства выделило правительство Московской области, Федеральное агентство по культуре и кинематографии и сам музей-заповедник. В течение фестиваля помимо спектаклей проходили мастер-классы для актеров и режиссеров, творческие лаборатории и круглые столы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Революционное слово Генрика Ибсена на сцене МХТ
Революционное слово Генрика Ибсена на сцене МХТ
20 декабря в Москве на сцене МХТ состоялась премьера драматической поэмы Генрика Ибсена "Бранд" в постановке Владимира Немировича-Данченко и Василия Лужского. Художником был Виктор Симов, главную роль исполнял Василий Качалов.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.
Владимир Тарасов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Тарасов.
Игорь Костерин
10 мая ушёл из жизни актёр Игорь Костерин.

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Мария Стерникова
Галина Федотова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Элена Ногерра
Дирк Пэссер
Тина Фей
Владислав Ханьча
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Премьеры ТВ

Колесо чудес
17 мая
Первый канал
Громкая связь
18 мая
ТНТ
Училка
18 мая
Первый канал
Любовь не по размеру
19 мая
Первый канал
Судьба обмену не подлежит
19 мая
Россия 1
Консультант-2
20 мая
НТВ
Толя-робот
20 мая
ТНТ
Пять лет спустя
23 мая
Домашний

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен