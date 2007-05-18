Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" - единственный в мире, где в программе только спектакли по произведениям Чехова, - проводился в 25-й раз как российский и 8-й раз в ранге международного 18-23 мая в Мелихове, где расположен Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова.
В рамках фестиваля показали свои работы 13 театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Липецка, Краснодара, Новосибирска, Ростова, Баку, Львова, а также совместный российско-французский театральный проект. Старт по традиции фестивалю дал Липецкий театр имени Толстого, который вместе с музеем Чехова стал инициатором "Мелиховской весны", позднее выросшей в крупный международный театральный фестиваль. Также по традиции обязательно в программе фестиваля была представлена постановка чеховской "Чайки", созданной писателем именно в Мелихово и ставшей символом этой усадьбы и вообще чеховского театра. В афише фестиваля были две "Чайки", а на праздничной церемонии открытия зрители увидели сцены из недавней премьеры - балета Джона Ноймайера, который был поставлен им в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Как сообщил генеральный директор музея-заповедника, бюджет фестиваля составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Эти средства выделило правительство Московской области, Федеральное агентство по культуре и кинематографии и сам музей-заповедник. В течение фестиваля помимо спектаклей проходили мастер-классы для актеров и режиссеров, творческие лаборатории и круглые столы.
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