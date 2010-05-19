«Театр Юрия Васильева». Старт

В Москве открылся «Театр Юрия Васильева»
, спектакли которого станут органичным синтезом лучших традиций отечественной сцены с ультрасовременными техническими средствами, аналогичными находкам знаменитого Cirque du Soleil
. Художественным руководителем новой труппы является Юрий Борисович Васильев
– народный артист РФ, который более тридцати лет играет на сцене Театра Сатиры
.
«Хочется вернуться к настоящему русскому театру,
- объясняет Васильев
. - Не отметая традиций, но при этом оставляя место для новых экспериментальных решений в сценографии»
.
«Театр Юрия Васильева»
стартовал с премьеры пьесы «Продавец игрушек»
по одноименной книге Виктора Добросоцкого
. Первый спектакль состоялся 19 мая 2010 года
на сцене Театра им. Вахтангова
. В постановке задействованы как мэтры, так и молодые талантливые актеры: Юрий Васильев
(«Козленок в молоке»
), Наталья Селезнева
(«Иван Васильевич меняет профессию»
), Татьяна Лютаева
(«Виват, гардемарины!»), Светлана Ходченкова
(«Любовь в большом городе» 1
,2
) Станислав Беляев
(«Тариф новогодний»
), Агния Дитковските
(«Жара»
).
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