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«Театр Юрия Васильева». Старт

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19 мая 2010
«Театр Юрия Васильева». СтартВ Москве открылся «Театр Юрия Васильева», спектакли которого станут органичным синтезом лучших традиций отечественной сцены с ультрасовременными техническими средствами, аналогичными находкам знаменитого Cirque du Soleil. Художественным руководителем новой труппы является Юрий Борисович Васильев – народный артист РФ, который более тридцати лет играет на сцене Театра Сатиры.
«Хочется вернуться к настоящему русскому театру, - объясняет Васильев. - Не отметая традиций, но при этом оставляя место для новых экспериментальных решений в сценографии».
«Театр Юрия Васильева» стартовал с премьеры пьесы «Продавец игрушек» по одноименной книге Виктора Добросоцкого. Первый спектакль состоялся 19 мая 2010 года на сцене Театра им. Вахтангова. В постановке задействованы как мэтры, так и молодые талантливые актеры: Юрий Васильев («Козленок в молоке»), Наталья Селезнева («Иван Васильевич меняет профессию»), Татьяна Лютаева («Виват, гардемарины!»), Светлана Ходченкова («Любовь в большом городе» 1,2) Станислав Беляев («Тариф новогодний»), Агния Дитковските («Жара»).

«Кушнир Продакшн»
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персоны
Станислав БеляевЮрий Васильев (II)Агния ДитковскитеВиктор ДобросоцкийТатьяна ЛютаеваНаталья Селезнёва
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

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