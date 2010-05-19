«Театр Юрия Васильева». Старт

анонс

11 сентября состоялась премьера спектакля «Однажды знойной ночью», где одну из ролей исполнит популярная телеведущая Анфиса Чехова.

Премьера хореографической новеллы «Бедная Лиза» 4 марта 2009 года на сцене Центра им.Мейерхольда.

11 февраля 1925

"Блоха" во МХАТе 2-м

Спектакль был прямым и забористым по-народному — с солью и перцем, ведущим свою родословную от балагана.