«Hand Made»

анонс

18 февраля 2013 Московскому Художественному – 110 лет! И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…

8 мая 1923 Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта 8 мая в Первом рабочем театре Пролеткульта прошла премьера спектакля «Мудрец» в постановке С. Эйзенштейна.

25 октября 1996 "Луна для пасынков судьбы" в Театре на Литейном В Театре на Литейном 25 октября 1996 года - премьера спектакля "Луна для пасынков судьбы".