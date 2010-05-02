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«Hand Made»

2 мая
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2 мая 2010
В Санкт-Петербурге с 2 по 5 мая прошел первый фестиваль российских пластических театров «Hand Made», в котором было всего три участника: московские гости - «Синематограф» и «Недослов» - и петербургский «Hand Made». Фестивальные спектакли, среди которых была представлена уже известная нашим читателям постановка «Синематографа» «Пошли мне, Господь, второго», все желающие смогли увидеть на сценах Театра на Литейном и Театра им. В. Ф. Комиссаржевской. «Недослов» представил зрителям жестово-пластический концерт «Handmade» («Сделано руками») и спектакль «Крылья даны всем» по повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». А третий участник фестиваля - петербургский театр пластики рук «Hand Made» - выступил с премьерой «Вива Италия!», принятой в самой Италии на ура.
Малоизвестный столичному зрителю театр «Hand Made», по словам его художественного руководителя Андрея Князькова, возник «из нищеты»: «Когда я начинал преподавать 10 лет назад в Театральной академии, надо было сдавать экзамен по пластике рук, а не было ни ширмы, ни кулис - 22 студента, и ничего больше». Таким образом и появился спектакль «Игра в 44 руки», давший жизнь будущему театру.
К Марии Черкашиной, организатору и арт-директору фестиваля, идея о создании «Hand Made» пришла не так давно. И, несмотря на малое число участников, в ее дальнейших планах приглашение театров из заграницы: «Это вообще европейский театр, европейский жанр, когда по всем странам можно проехать, показать - слов не надо практически или вообще нет слов у таких театров. Поэтому это очень удобный жанр для театра, для поездок».
Будем надеяться, что фестиваль привлечет внимание не только зрителей, но и чиновников. Ведь многие театры пластики рук не имеют даже репетиционного зала, не то что своего помещения...

Ссылки по теме:
«Синематографъ» - на «Рок-уроке»
Рецензия на спектакль «Пошли мне, Господь, второго»

Материал подготовил Макс Милиан
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персоны
Андрей Князьков
театры
Драматический театр им. В.Ф. КомиссаржевскойТеатр на ЛитейномТеатр СинематографЪ«Недослов»

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«Hand Made» фотографии
«Hand Made» фотографии
«Hand Made» фотографии
«Hand Made» фотографии
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