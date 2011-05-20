Закрытие 234-го театрального сезона Тульского академического театра драмы

анонс

9 июля 2006 Первый сбор труппы будущего театра "Современник" Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".

23 февраля 2013 «Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко 27 мая 2010 состоялась «Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко.

12 сентября 1903 Прошение М. Г. Савиной об отставке от службы в театре В Петербурге громадную сенсацию произвел слух о том, что М.Г.Савина подала прошение об отставке.