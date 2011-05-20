Закрытие 234-го театрального сезона Тульского академического театра драмы

Тульский академический театр драмы закрыл свой 234-й сезон 20 мая 2011 года. В этот день состоялся показ спектакля по роману И.А. Гончарова «Обыкновенная история» - последней постановки безвременно ушедшего из жизни художественного руководителя театра, народного артиста России Александра Иосифовича Попова.
Итоги сезона.
Прошедший сезон был богат на события.
Театр принял участие в IV Всероссийском театральном фестивале «Старейшие театры России в Калуге», где был показан спектакль «Обыкновенная история». По итогам фестиваля дипломами были удостоены народный артист России Александр Попов («За сохранение традиций русского психологического театра») и артисты Мария Попова и Сергей Сергеев («За актерский дуэт»).
В апреле 2011 года состоялись успешные гастроли на сцене Белгородского академического драматического театра имени М.С. Щепкина. Белгородцы увидели спектакли «Соколы и вороны» А.И. Сумбатова-Южина, «Ужин дураков» Ф. Вебера, «Шикарная свадьба» Р. Хоудона, «Чао!» М.-Ж. Соважона, «Анчутка» Б. Метальникова.
Свои юбилеи отметили заслуженные артисты России Геннадий Вершинин и Игорь Небольсин, артист Олег Есауленко, художник по свету, заслуженный работник культуры России Евгений Костыряченко.
Пост главного художника занял сотрудничающий с театром с 2008 года заслуженный художник России Александр Дубровин.
За прошедший сезон было выпущено пять спектаклей:
- «Обыкновенная история» по роману И.А. Гончарова в инсценировке В.С. Розова (режиссер – нар.арт. России Александр Попов, художник – засл.художник России Александр Дубровин, премьера состоялась 29 сентября 2010 года);
- «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо (режиссер – Дмитрий Краснов, художник – Ирина Блохина, премьера состоялась12 ноября 2010 года);
- «Лиса и виноград (Эзоп)» Гильерми Фигейреду (режиссер – засл.деятель искусств России Владимир Голуб, художник – засл.художник России Александр Дубровин, премьера состоялась 29 декабря 2010 года);
- «Деревья умирают стоя» Алехандро Касона (режиссер – засл.деятель искусств России Алексей Малышев, художник – засл.художник России Александр Дубровин, премьера 25 февраля 2011 года);
- «Титаник-вальс» Тудора Мушатеску (режиссер – Дмитрий Краснов, художник – Ирина Блохина, премьера 28 апреля 2011 года).
В прошедшем сезоне спектакли театра посмотрело более ста тысяч зрителей.
Планы театра.
235-й театральный сезон откроется 2 сентября 2011 года премьерой спектакля «Не все коту масленица» по пьесе А.Н. Островского. (Режиссер - заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб, художник – заслуженный художник России Александр Дубровин). Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра, народного артиста России Александра Попова.
Уже в сентябре наши маленькие зрители увидят премьеру сказки Сергея Козлова «По зеленым холмам океана» (режиссер – Евгений Маленчев, художник – Ирина Блохина, премьера запланирована на 18 сентября).
Режиссер Дмитрий Краснов приступает к постановке спектакля по комедии Марка Камолетти «Боинг-Боинг», вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса, как наиболее часто ставящаяся французская пьеса. Премьера спектакля состоится 6 октября.
Принята к постановке музыкальная комедия по пьесе Брендона Томаса «Тетка Чарлея». Музыку к спектаклю написал композитор, знакомый нашему зрителю по музыке к спектаклям «Анна Каренина», «Мисс Гоббс», «Кавказский меловой круг», «Медовый месяц Белугина», заслуженный деятель искусств России Алексей Черный. Постановку будет осуществлять народный артист России, главный режиссер Московского театра имени Гоголя Сергей Яшин
. Премьера спектакля планируется 1 декабря 2011 года.
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