На Другой сцене театра "Современник" в рамках 7-го фестиваля искусств "Черешневый лес"
20 мая 2007 года состоялся литературный вечер "Встреча поэзии". Вечер подготовили молодые актеры "Современника", которые будут читать лирику Арсения Тарковского, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Николая Гумилева, Евгения Евтушенко и других поэтов. Исполнение сопровождалось короткометражными фильмами, снятыми для каждого актера.
Кроме того, в этом проекте приняли участие джазовые музыканты - композитор Алексей Чернаков, лауреат премии "Триумф", и его квартет.
Они исполнили специально написанные для этого вечера композиции. В 2007 году фестиваль впервые расширил свои географические границы и проходил не только в Москве, но и в Италии. Так, 28 апреля в Венеции у острова Святого Микеле была установлена скульптурная композиция "Ладья Данте" работы Георгия Франгуляна. 2 мая в Сорренто совместно с Русским музеем фестиваль "Черешневый лес" представил выставку картин Сильвестра Щедрина.
обсуждение >>