Литературный вечер "Встреча поэзии"

анонс

13 февраля 2012 Скоро - «Золотой Витязь» С 23 октября по 2 ноября в Москве пройдет VII Международный Театральный Форум «Золотой Витязь».

23 февраля 2013 «На солнечной стороне». Премьера ЦДР представил на «Сцене на Беговой» 28 мая премьеру спектакля по пьесе Лауры де Векк «На солнечной стороне» в постановке Александра Кащеева.

18 февраля 2013 Фестиваль «Островский в доме Островского» - в Малом театре С 18 по 24 октября в Государственном академическом Малом театре прошел Всероссийский театральный фестиваль «Островский в доме Островского».