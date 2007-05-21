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«Чайка» в РАТИ

21 мая
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21 мая 2007
21 и 26 мая состоялись последние спектакли студентов Мастерской М. Захарова (РАТИ), созданные по пьесе А. П. Чехова «Чайка» режиссером Сергеем Филипповым.
Новая постановка «Чайки» - фантазия на тему известной комедии. Попытка определить эту загадочную Мировую Душу в потоке событий, любовей, бытовых ситуаций, в «хаосе грез и образов». Это не классическая «Чайка» – это предлог для разговора режиссера и зрителя, где на основе всем известной истории режиссер Сергей Филиппов раскрывает важные для него темы пути, поиска себя, и делает это с истинно захаровским размахом: перетасовывает события, как колоду карт, вкладывает реплики одних персонажей в уста другим, добавляя везде легкий фарс и немного грустную иронию.
Мнения зрителей:
«Что нового? Это некий фурор? Нет, нет, нет. Это факт. Данность. Личный взгляд на мир и среду обитания. Мне кажется, что режиссер С. Филиппов попробовал нарушить все законы классической «Чайки», доведя ее до неузнаваемости. Но как не узнать великое произведение?! Задает вопрос: "Общая мировая душа...?" И ответ: Это мы с Вами. Даже немного страшно. Старые герои в новом современном качестве. Это, безусловно, отличная работа. Там есть и Захаров, но не со своей, Ленкомовской, [i]ЧАЙКОЙ, а присутствует дух великого мастера. Отличные актерские работы: А. Виноградовой, С. Жиленко, К. Соленова, А. Гринченко... Это, мне кажется, что-то новое. Спектакль оставляет либо разочарование, либо положительные эмоции и заставляет задуматься. Третьего не дано. А это уже успех. Филиппов – это молодой Стэнли Кубрик. Премьера состоялась 25 декабря 2006 года… Приходите на спектакль мастерской Марка Захарова и разделите мои ощущения…»[/i]
Александр, зритель, отзыв с форума сайта www.teatr.ru;
«Молодой режиссер Сергей Филиппов поставил спектакль по давно надоевшей пьесе А. П. Чехова "Чайка". Обращаю внимание, что это не классический вариант, а личное видение режиссера. Спектакль чудесный, потрясающие актерские работы: Александра Виноградова, Светлана Жиленко, Кирилл Солёнов, Артемий Гринченко и др.»
Алена Демидова, зритель, отзыв с форума сайта www.teatr.ru.
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персоны
Артемий ГринченкоМарк ЗахаровКирилл Соленов

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№ 1
Театрал (Москва)   18.05.2007 - 22:28
Спектакли состоятся 21 и 26 мая в 20.00 по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 6, Основное здание РАТИ-ГИТИС (проезд до ст. М. Арбатская) 39 аудитория. Продолжительность спектакля: 1 час 20 мин. без... читать далее>>
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