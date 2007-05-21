«Чайка» в РАТИ

анонс

13 февраля 2012 На Малой Бронной - «Будь здоров, школяр!» 23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

11 апреля 2006 Создание высшего театрального училища им. Б.В.Щукина В ноябре 1913 года группа московских студентов создала театральную студию и позвала руководителем молодого актера Московского Художественного театра, ученика Станиславского, будущего великого русского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.

20 февраля 2013 «Прорицание Вёльвы». Возвращение Эпический «театр жестокости». Спустя два года снова в Петербурге.