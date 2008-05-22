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Международный театральный фестиваль имени Ф.Г.Раневской будет ежегодным

22 мая
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22 мая 2008
22 мая 2008 года спектаклем по пьесе Э.Олби «Три высокие женщины» с участием Евгении Симоновой и Зои Кайдановской в Таганроге завершился Международный театральный фестиваль имени Ф.Г.Раневской. Спектакль был тепло принят публикой – после его окончания актеров провожали десятиминутной овацией…
На закрытии театрального фестиваля было объявлено, что отныне он станет ежегодным, а его президентом вновь будет Евгений Стеблов.

Мэр Таганрога Николай Федянин выразил надежду, что Таганрог, готовящийся в 2010 году к торжественной встрече 150-летнего юбилея А.П.Чехова, приобретет международную известность, как центр престижного театрального фестиваля, на который будут приезжать лучшие театры разных стран мира…
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"Наш театр три года болен Достоевским..."

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