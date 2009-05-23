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«Не будите спящую собаку» на московской сцене!

23 мая
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23 мая 2009
23 мая на сцене Московского театра Киноактера состоялась премьера спектакля «Не будите спящую собаку» по мотивам известной детективной истории Дж. Б. Пристли.
Компания собралась провести вечер в доме своего друга, известного бизнесмена. Люди «обаятельные и лёгкие», как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится правда, и маски падают. Смерть брата хозяина явно не случайна… «Светлой идиллией с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством» назвал знаменитую пьесу Пристли Григорий Козинцев. Вместе с героями спектакля вам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля…
Автор инсценировки и режиссер – Ольга Шведова, художник – Константин Розанов, художник по костюмам – Янина Кремер.
Роли исполнят: Сергей Астахов (Роберт), Елена Корикова (Фреда), Андрей Чернышов (Стэнтон), Ольга Красько (Олуэн), Светлана Иванова (Бетти), Иван Жидков (Гордон).
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персоны
Сергей АстаховИван ЖидковСветлана ИвановаЕлена КориковаОльга КраськоЯнина КремерАндрей Чернышов

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№ 15
Инге (Волгодонск)   25.03.2012 - 10:25
Потрясающий спектакль, потрясающие состав актеров! Мы ощущали себя частью действия, забыли обо всем. читать далее>>
№ 14
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Галина2 (Брест)   26.02.2011 - 13:15
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№ 11
Наталья В. (Москва)   30.06.2010 - 00:29
Классическая хорошо известная театралам пьеса в антрепризном варианте идет под хохот зала. Но Пристли писал не комедию. Это серьезное социально-психологическое произведение, по-английски тонкое и элегантное.... читать далее>>
Всего сообщений: 15
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