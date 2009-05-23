«Не будите спящую собаку» на московской сцене!

23 мая на сцене Московского театра Киноактера состоялась премьера спектакля «Не будите спящую собаку» по мотивам известной детективной истории Дж. Б. Пристли.
Компания собралась провести вечер в доме своего друга, известного бизнесмена. Люди «обаятельные и лёгкие», как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится правда, и маски падают. Смерть брата хозяина явно не случайна… «Светлой идиллией с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством» назвал знаменитую пьесу Пристли Григорий Козинцев. Вместе с героями спектакля вам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля…
Автор инсценировки и режиссер – Ольга Шведова
, художник – Константин Розанов
, художник по костюмам – Янина Кремер
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Роли исполнят: Сергей Астахов
(Роберт), Елена Корикова
(Фреда), Андрей Чернышов
(Стэнтон), Ольга Красько
(Олуэн), Светлана Иванова
(Бетти), Иван Жидков
(Гордон).
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