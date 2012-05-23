Благотворительный капустник в «Запаснике»

В московском клубе-ресторане «Запасник»
23 мая состоялся благотворительный концерт «Подари мне сердце»
, организованный независимыми продюсерами Еленой Загорской
и Дарьей Перуновской
при поддержке фонда «Детские сердца»
. Все полученные средства от выступлений пойдут на лечение полугодовалого малыша Валеры Горбачева
с врожденным пороком сердца, которого со дня на день должны прооперировать. А собрать нужную для операции сумму взялись актеры театра и кино: Алексей Шевченков
, Александр Стефанцов
, Борис Покровский
, Владимир Капустин
, Александр Бухаров
, Кирилл Плетнев
и другие.
Вечер прошел под открытым небом и по духу своему больше всего напоминал дружеский капустник. О благожелательной и веселой атмосфере позаботились ведущие - актеры Борис Покровский
и Александр Стефанцов
, известные бывалым театралам по спектаклям «Сатирикона»
и телезрителям по сериалам «Глухарь»
и «Метод Лавровой»
. Их шутки и пародийные песни развеселили гостей, а исполнение одной из самых популярных мелодий Moby
и вовсе привело всех в дикий восторг.
В перерыве между шутками-прибаутками ведущих зрителей заставляли задуматься и переживать остальные участники концерта. Анна Марлиони
исполнила песни из репертуара Эдит Пиаф
и Людмилы Гурченко
. Актер театра «Модернъ» Юрий Соколов
прочитал оригинальные стихи собственного сочинения. Свои песни неоднократно спел Алексей Шевченков
. Юлия Авшарова
продекламировала стихотворение Анны Ахматовой
, а Юрий Анпилогов
, похожий немного на Владимира Маяковского
, прочитал отрывок из его поэмы. Много песен на бис исполнил еще один участник сериала «Глухарь» - актер «Театра Луны» Александр Бобров
. Развеселили своим шутливым этюдом Александр Стефанцов
и Виталий Абдулов
, исполнившие танец моряка и хохлушки. А в завершении концерта на импровизированную сцену вышел гитарист «Кукрыниксов» Игорь Воронов
, чтобы предстать перед зрителем в качестве вокалиста.
Пока шел концерт, фонд «Детские сердца» собирал средства. Наличными за вечер собрали 54200 рублей, но это лишь часть оглашенной суммы. Средства также поступали электронными переводами, и в конце концов сумма, нужная для операции, была собрана полностью. Помимо «Детских сердец», в концерте также принял участие благотворительный аукцион встреч «GoodWillion.ru»
.
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