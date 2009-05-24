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«Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Итоги

24 мая
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24 мая 2009
«Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Итоги23 мая 2009 года в Пермском театре оперы и балета состоялось закрытие IV Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь – Петербург – Париж». В течение 9 дней в рамках фестиваля прошло 55 мероприятий, которые проходили на 14 площадках Перми и длились в общей сложности около 100 часов. В фестивале приняло участие более 250 пермских исполнителей. Количество посетителей фестиваля составило более 15000 зрителей. На фестивале были представлены 14 стран: Россия, Армения, Испания, Франция, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Израиль, Италия, Швейцария, Финляндия, США и Великобритания.
Наиболее значимыми событиями фестиваля стали: выступление балетной труппы и оркестра Большого театра России с балетами «Русские сезоны» и «В комнате наверху»; мировая премьера оперы Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» – новое музыкальное прочтение легендарного произведения выдающегося писателя современности; международный симпозиум «Дягилевские чтения»; выставки, перфомансы и показ модных коллекций в Центральном выставочном зале, в Пермской художественной галерее и в Музее современного искусства; показ современного французского и швейцарского кино, организованный Пермской Синематекой; уникальные концертные программы в Органном зале Пермской краевой филармонии; горячие дискуссии при обсуждении проблем современного оперного и балетного театра с участием ведущих музыковедов, критиков России и театральных практиков европейских стран.
По решению жюри «Дягилевской премии» звания «лауреат» были удостоены: Алексей Казанцев, Москва (посмертно), – за создание совместно с Михаилом Рощиным Центра драматургии и режиссуры и воспитание плеяды молодых драматургов и режиссеров (премию получила вдова Алексея Казанцева Наталия Вячеславовна Сомова); Олег Лоевский, Екатеринбург, – за создание Всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр» и подвижническую театральную деятельность в России.
Дипломантами и обладателями большой Дягилевской медали стали: Сергей Соколов, Самара, – за открытие и успешное освоение новых форм взаимодействия театра и юной аудитории (проект – Всероссийский фестиваль искусств для детей и молодежи «Золотая репка»); Александр Копайгора, Украина, Одесса, – за консолидацию русскоязычных театров зарубежья (проект – Международный театральный фестиваль «Встречи в Одессе»); Микаэл Базоркин, Назрань, – за плодотворную деятельность по сохранению и развитию единого театрального пространства Юга России (проект – создание Ассоциации театров Южного федерального округа); Николай Коляда, Екатеринбург, – за уникальный вклад в формирование современного облика театральной России (проект – Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда place»).
Обладателем специальной премии «За самый значимый продюсерский проект в Пермском крае» стала Наталья Шостина (за создание этнофутуристического фестиваля «КАМWA»). Победителя в этой номинации определяли Интернет-пользователи. Интерактивное голосование велось на страницах Информационного портала PRM.RU.
Открыл торжественную церемонию награждения легендарный балет Михаила Фокина «Видение розы» в исполнении солистов пермского театра Роберта Габдуллина и Марии Белоусовой. После официальной части зрители смогли насладиться выступлениями гостей фестиваля: этуали Парижской Оперы Клермари Оста, солистов Государственного балета Баварии Северин Ферролье и Лукаша Славицки, а также балетной труппы Мариинского театра.
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