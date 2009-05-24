«Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Итоги

анонс

28 мая 2010 От Блока до Бродского В Концертном зале имени П.И. Чайковского Алла Демидова представила зрителям литературно-музыкальную программу «От Блока до Бродского. Поэты ХХ века».

22 июня 2006 Центр новой урбанистической культуры В Москве появился новый театр "Практика". Его создатель Эдуард Бояков видит свой театр как центр новой урбанистической культуры, в котором встретятся драма, кино, видеоарт, современное искусство во всех его проявлениях.

26 ноября 2006 Индо-ромэнский театр-студия В 1923 году в Петровском парке работал хор Егора Полякова: цыганская элита, городские профессионалы. Цыганская молодежь этого хора объявила себя первой цыганской комсомольской ячейкой.