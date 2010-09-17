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"Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало"

25 мая
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25 мая 1926
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ
Ул. Герцена, 19. Тел. 4-49-49.
Гастроли театра "Кривое Зеркало" 3.В.Холмсной
Ежедневно: "Декрет об отмене любви" - сцены из будущих времен в 6 картинах Н.Г.Смирнова.
Профессор Гаунд, гениальный изобретатель — Слободской.
Энтуза, артистка театра буржуазной культуры — Красовская
Контакт, секретарь Законодательного Корпуса — Ленский
Структура, комиссар по отмене любви - Холмская.
Председатель Законодательного Корпуса — Шульгин.
Представитель справедливости - Александров.
Представительница просвещения малолетних — Светлова.
Представитель механизации Космоса — Никольский.
Комиссар танцев — Шубин.
Гавот, член ЦК Союза по охране любви —Лодинг
Эмоция, член ЦК Союза по охране любви -Зиматова.
Представительница Зондских островов — Зиматова.
Старшая старушенция — Нижинский.
Старшая беременная — Полуянов
Комитетчики: — Рахманова, Бейдеман, Понна, Каверзин, Стригушенко.
Дети:—Рахманов, Бейдеман, Зиматова.

Постановка Г.К.Крижацкого.
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"Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало" фотографии
"Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало" фотографии
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