"Декрет об отмене любви" в Театре Революции. Гастроли ленинградского театра "Кривое зеркало"

анонс

Юрий Яковлев и Юлия Борисова в спектакле «Насмешливое мое счастье».

Главная задача Высшей театральной премии Москвы "Хрустальной Турандот" - отметить не только известных актеров, но и тех, кого слава еще не нашла.

25 февраля 2007

Диктатура совести. Споры и размышления восемьдесят шестого года в двух частях

Драматург Михаил Шатров написал множество пьес о Ленине и о большевиках, стал признанным лидером официальной драматургии, занимал важные посты в управлении советским искусством, был рьяным последователем идеи "социализма с человеческим лицом".