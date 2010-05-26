Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго»

анонс

20 февраля 2013 «Будильник» представляет: «Лафкадио» 28 июня театр «Будильник» представил спектакль «Лафкадио» по пьесе Шелла Сильверстайна.

20 февраля 2013 «Прорицание Вёльвы». Возвращение Эпический «театр жестокости». Спустя два года снова в Петербурге.

22 октября 2006 С художника спросится! 13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова.