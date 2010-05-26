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Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго»

26 мая
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26 мая 2010
26-го мая Арт-кафе «Дуровъ» и Театр перформанса «Чужие сны» представили премьеру джазового танц-спектакля «Последнее танго» по мотивам немого фильма с Верой Холодной.
Женщина себя чувствует женщиной, когда любит. Но любят ли ее и как любят? Этот вопрос заставляет женщин всех эпох «заламывать руки» в отчаянье, идти на сделку с совестью, сомневаться, ждать, отдавать, умирать...
Любимая многими тема ретро получает новое выражение через боди-арт, движение, танец, актерскую игру. Черно-белый мир наполняет всё пространство сцены, меняя жесты, мысли, восприятие мира. Художественное оформление спектакля и боди-арт на артистах выполняются автором проекта Еленой Деми.
Печальная история о любви и предательстве, обманутых надеждах и ложных ценностях сквозит в ритме джазовых мелодий. В этом спектакле впервые прозвучало авторское танго «Страсть», написанное Анастасией Глазковой, известной джазовой исполнительницей, участницей международных джазовых фестивалей.
Танц-спектакль «Последнее танго» родился на стыке веков, различных направлений в стиле и эстетике, живописи, музыке, танце. По удивительному случайному совпадению «Последнее танго», в котором сыграла звезда немого кино, Вера Холодная вышел в свет в мае 1918г. И это был один из последних ее фильмов.
Художественный руководитель, художник: Елена Деми
Режиссер: Вероника Родионова
Видео-арт: Максим Калмыков
Хореография:
Сергей Тудинов – участник Чемпионата мира и Европы среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Полуфиналист Гран-при Италии и России, победитель открытого чемпионата Греции.
Любовь Кузьмина – балетмейстер, участник и постановщик хореографии перфомансов на фестивалях современного искусства «Стой! Кто идет?» г. Москва, «Арт-завод» г. Екатеринбург.
В спектакле приняло участие джазовое трио Анастасии Глазковой
Фортепиано - Владимир Нестеренко, контрабас - Владимир Черницын, барабаны - Алексей Беккер. А также - саксофон: Тимур Некрасов.
Актеры – артисты балета и бального танца: Любовь Кузьмина, Кристина Метова, Илья Воробьев, Антон Ескин.

Театр перформанса «Чужие сны»
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Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго» фотографии
Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго» фотографии
Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго» фотографии
Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго» фотографии
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