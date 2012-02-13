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"Бой-баба" на сцене 2-го МХАТа! Гастроли Ленинградского театра "Комедия".

26 мая
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26 мая 1926
26 и 30 мая Бой-баба.(Madame Sans-Gene)
Роль Катрин исполн. Засл.Арт. Е.М.Грановская.
Роль Нийгтера псполн. Засл.Арт. В.В.Максимов.

Наполеон - Надеждин.
Фушэ—Свирский.
Лефевр — Курзнэр, Харламов.
Де-Прео — Морин.
Сен-Марсан - Самойлов.
Бабантрен - Пятницкий.
Канувиль — Лебедев.
Де-Ляристон - Акилов.
Жасмен — Степанов.
Леруа—Новиков.
Констан—Анухин.
Рустан—Малюгин.
Мартемар - Вакс.
Риссу Петров.
Де-Боигол—Вельский.
Жоликер Власов.
Катрин — Заслуж. Арт. Грановская.
Королева Каролина — Рутковская.

Декорации художника Б.М.Эбрштейна
Работы художн В. Н. Ястребцева. Постановка К.П.Хохлова.

Катрин, парижская прачка, во время великой французской революции выходит замуж за сержанта Лефевра, сопутствует ему в качестве маркитантки, в походах и, наконец, когда Лефевр делается маршалом, попадает ко двору Наполеона. Ее острые язык и манеры простолюдинки, бой-бабы, приходятся не по вкусу чопорным придворным дамам. Уступая их наветам, император предлагает Лефевру развестись с женой. Тогда Катрин сама отправляется к императору и своими рассказами о былых днях, и о том, как она в молодости стирала белье бедному офицеру Наполеону Бонапарт, заставляет его отказаться от своего намерения...
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"Бой-баба" на сцене 2-го МХАТа! Гастроли Ленинградского театра "Комедия". фотографии
"Бой-баба" на сцене 2-го МХАТа! Гастроли Ленинградского театра "Комедия". фотографии
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