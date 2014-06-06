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Взойдет небесная Диана...

26 мая
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26 мая 1937
В середине 30-х годов Театр Революции решил поставить веселую, лиричную комедию Лопе де Вега "Собака на сене" - зрителям уже изрядно наскучил аскетизм авангардистов 20-х годов, хотелось праздника и, конечно, любви. Премьера спектакля по искрометной комедии Лопе де Вега в постановке Владимира Власова состоялась 26 мая 1937 года в Москве. Оформил спектакль замечательный художник Владимир Фаворский. Главную роль неаполитанской графини Дианы де Бельфлор исполняла Мария Бабанова, ее секретаря Теодоро играл Александр Лукьянов. Диана в исполнении Марии Бабановой покорила зрителей. Переводчик "Собаки на сене" Михаил Лозинский посвятил ей восторженный мадригал:

Когда над миром в сотый раз
Взойдет небесная Диана,
Из далей невского тумана,
Поверьте, я увижу Вас.

И для меня в священный час
Возникнут – трепет темной залы,
И этот голос небывалый,
И сумрак небывалых глаз.
(Цит. по: Русские богини, с. 202–203)

Спектакль имел долгую сценическую жизнь благодаря блестящей игре Бабановой.
Из воспоминаний Татьяны Дорониной: "А вот самые сильные театральные впечатления остались, к сожалению, в прошлом. Первый шок я пережила на спектакле " Собака на сене " с Марией Бабановой. Ничего подобного ни до, ни после не видела. Когда Бабанова вышла на сцену, я как-то сразу осела в кресле. Актрисе уже было... крепко на шестом десятке, но она заиграла, и остальное потеряло значение: передо мной стояла молодая, очаровательная, влюбленная женщина..."
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