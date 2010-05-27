«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко

анонс

11 февраля 2007 250-летие русского драматического театра 30 августа 2006 года исполняется 250 лет со дня подписания императрицей Елизаветой Высочайшего Указа об учреждении русского государственного общедоступного театра, который положил начало государственной политики России в области театрального искусства.

15 октября 1941 Эвакуация Камерного театра Театр в октябре 1941 года был эвакуирован в Сибирь, в Балхаш, а затем, в апреле 1942 года - в Барнаул.

14 мая 1948 В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» 14 мая 1948 года в Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» в постановке Юрия Завадского и М.Чистякова.