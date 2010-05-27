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«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко

27 мая
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27 мая 2010
Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина - проект «Остановка на Беговой».
27 мая 2010 состоялась «Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко. Вел встречу Григорий Заславский.
«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко
Павел Пряжко начал писать пьесы в 2004 году. За несколько лет он стал одним из известнейших молодых драматургов.
Среди наград, полученных Павлом за пьесы, есть:
• Спецприз жюри II-ого Международного конкурса драматургов «Евразия — 2004»
• Гран-при фестиваля «Свободный театр» (2007)
Спектакль «Жизнь удалась» (Театр.doc и ЦДР), поставленный по пьесе Павла Пряжко, получил спецприз жюри национальной театральной премии «Золотая маска» (2010) за «смелость и точность художественного диагноза языковой реальности, в которой живет Россия», - Анатолий Смелянский.
«…спасибо Паше Пряжко, что дал современной пьесе серьезный скачок в развитии и скачок в сторону, а не шагание по одной и той же дороге», - Павел Руднев.
«Чехов – плохой драматург. У него один п****ж, это литература. Но Шекспир ещё хуже», - Павел Пряжко.
А на вопрос «Почему Вы пишете пьесы?», отвечает, что надеется продать их, заработать денег.
Занимательным фактом в биографии Павла Пряжко можно считать и то, что на национальном театральном фестивале «Золотая маска 2010» в номинации «Эксперимент» конкурировали два спектакля по его пьесам – «Жизнь удалась» (Театр.doc и ЦДР) и «Третья смена» (Театр им. Йозефа Бойса).
«…в тексте больше ненормативной, чем нормативной лексики, но важно другое: актеры переворачивают еще одну страницу еще одного потерянного поколения», - Ольга Галахова о спектакле «Жизнь удалась».
В Центре драматургии и режиссуры по пьесам Павла Пряжко были поставлены и успешно шли спектакли «Трусы» и «Жизнь удалась».

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