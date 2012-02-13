Постановление Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 27 мая 1949 года

Комитет считает, что производственно-творческая работа московского Государственного Камерного театра находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

После постановления Центрального комитета "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению" Камерный театр осуществил 9 пьес на современную советскую тематику, однако не проявил должной требовательности к идейно-художественному качеству.

В методе работы театра сохранились элементы старого формалистического направления, которые мешали глубокому и всестороннему раскрытию современной действительности и жизни советских людей.

Спектакли Камерного театра отличались холодностью и сухостью, в них не было необходимой страсти и партийности, присущей современному искусству. В результате большинство спектаклей сходило со сцены.

Не сумев преодолеть прежних ошибок, художественный руководитель театра А.Я.Таиров в практической работе привел театр к состоянию, когда он не обрел нового творческого лица и не сумел твердо встать на путь реалистического искусства.

Руководство театра не вело планомерной работы с драматургами по созданию современного репертуара. Мало использовалось и классическое наследие. В театре не было принципиальной репертуарной линии, выбор пьес носил случайный характер.

Руководство не использовало творческих возможностей коллектива, не обеспечило развитие творческих индивидуальностей, выдвижение молодых носило случайный характер. На протяжении последних лет театр не воспитал и не пополнился талантливыми молодыми актерами.

Художественный руководитель А.Я.Таиров не опирался на коллектив, не считался с общественным мнением театра. Единолично решая творческие вопросы, А.Я.Таиров оказался оторванным от коллектива. Руководя всей режиссерско-постановочной работой, А.Таиров не допускал свежие режиссерские силы в театр.

В результате неудовлетворительной творческой работы, Камерный театр потерял связь со зрителем. Московские зрители относятся равнодушно к спектаклям театра и слабо их посещают.

Камерный театр не обеспечил выполнение постановления Совета министров. Внеплановые убытки театра за 1948 год составили 764,9 тыс. рублей и в первом квартале 1949 года дефицит выражается в сумме 121,5 тыс. рублей.

В целях коренного улучшения всей творческо-производственной деятельности Московского Государственного Камерного театра

Приказываю:

1. Учитывая необходимость улучшения художественно-производственной деятельности Московского Камерного театра и в связи с личным заявлением А.Я.Таирова, освободить его от работы в театре.

Художественным руководителем назначить Ванина В.В.

2. Назначить нового директора.

3. Предложить Главному управлению драматических театров (т. Пименов В.Ф.) укрепить режиссерские кадры театра.

4. Освободить от работы режиссера-постановщика Камерного театра т. Сухоцкую Н.С.

Предложения новому руководству:

а) Перестроить всю дальнейшую художественно-творческую и производственную деятельность театра в духе неуклонного выполнения постановления Центрального Комитета партии "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению" и постановлений Совета министров от 4 марта 1948 года и 6 февраля 1949 года.

б) Разработать репертуарный план на второе полугодие 1949 г., включив в него новые произведения советских драматургов, классику русской и западноевропейской драматургии.

в) организовать систематическую планомерную работу с драматургами по созданию нового репертуара. Привлечь широкий круг советских писателей, особенно молодых талантливых драматургов и прозаиков.

5. В целях оказания практической помощи театру обязать Гастрольбюро (т. Сулханишвили Д.Г.) организовать гастроли Московского Камерного театра с 15 июня с. г. не менее чем на два месяца.

Председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР

П.Лебедев.



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Из приказа № 512 Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР 28 июня 1949 г.

Народного артиста РСФСР т. Таирова А.Я. перевести из Московского Камерного театра в Государственный театр имени Е.Вахтангова.



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Приказ № 867 Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР 11.11.49 г.Перевести Народную артистку РСФСР т. Коонен А. Г. из Московского Камерного театра в Государственный театр имени Е.Вахтангова с 15.11.49 года.