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«На солнечной стороне». Премьера

28 мая
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28 мая 2010
ЦДР представил на «Сцене на Беговой» (ул. Беговая, 5, стр. 1) 28 мая премьеру спектакля по пьесе Лауры де Векк «На солнечной стороне» в постановке Александра Кащеева. Перевод - Виталий Леонтович, сценограф – Вероника Сосновская, художник по костюмам – Марта Минасян, художник по свету – Александр Матвеев. В ролях заняты актеры Анна Хлесткина, Александр Сазонов, Наталья Омельченко, Алиса Горшкова, Дарья Горшкалева, Борис Перцель, Михаил Анисимов.
«На солнечной стороне» - это:
 режиссерский дебют Александра Кащеева;
 пьеса о любви дружбе, написанная в стиле sms-сообщений и twitter-посланий;
 первая постановка самой известной современной немецкой пьесы «Влюбленные люди» («Lieblingsmenschen») в России.
«На солнечной стороне» - обычная история обычных молодых людей, запутывающихся в хороводе любовных приключений, экзаменов и случайного секса. Повседневные коммуникационные ритуалы, сводящие общение до минимального обмена информацией: «Привет-привет. Как дела? Нормально. Пока-пока…» - стали формой существования. Подмена общения приводит героев к трагическому финалу.
Лаура де Векк – немецкая актриса и драматург. В 2005 году участвовала в работе Франкфуртского литературного форума и драматургических мастерских в Вольфенбюттеле, Мангейме и Вене со своей первой пьесой «Влюбленные люди» («Lieblingsmenschen») и была признана в Германии «самой остроумной и одаренной дебютанткой» 2005 года. В марте 2007 года состоялась премьера спектакля по этой пьесе в «Театер Базель», поставленного режиссером Вернером Дюггелином.
Александр Кащеев учился в СПБГУП (мастерская З.Я. Корогоцкого), в 2007 году закончил РАТИ (ГИТИС) (мастерская М.А.Захарова), актер театра «Сатирикон». Лауреат премии «Золотой лист» в номинации «Лучшая мужская роль» - калека Билли («Калека с острова Инишман», режиссер – Р. Самгин).
Пьеса Лауры де Векк «На солнечной стороне» - первая профессиональная режиссерская работа А. Кащеева. По замыслу режиссера, «я хотел поставить спектакль о себе, о своем поколении. Лаура де Векк написала пьесу как раз обо мне и о моих друзьях».

ЦДР
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