«На солнечной стороне». Премьера

анонс

20 декабря 2006

"Наш театр три года болен Достоевским..."

Спектакль "Бесы" по роману Ф.М.Достоевского репетировались в МДТ почти четыре года. Последние репетиции проходили во время августовского путча. Лев Додин(1991 год, август): "Наш театр три года болен Достоевским, этим вечным задавальщиком вопросов, на которые нет ответа.